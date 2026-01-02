若只調高投保上限 學者：雇主恐反對
勞團訴求退休金改革，除提高勞工退休金雇主提撥率，也應調升勞保投保薪資最高級距，但社會學者、台大退休教授薛承泰認為，當初制度設計投保薪資天花板、勞保保費負擔比，等於一局死棋，除非拉高勞工薪資所得，才有調整投保上限、負擔比的可能。
薛承泰表示，勞保保費由雇主負擔七成，勞工二成，政府一成，因此當初設下投保薪資的天花板，否則負擔七成保費的雇主怎麼受得了？也為了討好勞工，只讓勞工負擔兩成，不像有些歐洲國家是勞雇各自承擔五成。先天制度設計就是死棋，如果調高投保薪資級距跟負擔比，勞雇雙方都反對，註定了改革的困難度。
他說，也因為投保級距無法調高，保費收入跟著受影響，也因為天花板的關係，投保薪資跟實際薪資中間產生漏洞，每一年的投保薪資曲線跟實質薪資曲線，幾乎是兩個完全不一樣的世界。至於調高勞退新制的雇主提撥率，他則認為，實施勞退新制後，因為雇主要提撥百分之六，也造成雇主為員工調薪的意願不高。
薛承泰認為，若勞工薪資所得夠高，再來提高勞保保費的勞工負擔比例，或許勞工就覺得尚可負擔。
不過，台北商業大學財稅系教授黃耀輝則認為，勞保投保薪資上限早就該提高，天花板長年壓在四萬五八○○元，導致很多勞工領的老年年金太少，無法保障老年生活。
他建議，若要打開投保薪資上限，就也要一併檢討所得替代率，降低高所得勞工的所得替代率，低薪勞工則不動，甚至替代率高一點，讓高薪者相對多繳保費、少領一些給付，確保不會造成勞保財務惡化，還可發揮重分配的效果。
