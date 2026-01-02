勞保投保上限10年沒變 勞團籲提高

近年來物價飛漲，勞工生活壓力愈來愈大，台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟等勞工團體昨聚集在立院群賢樓前抗議，呼籲朝野正視勞工退休金嚴重不足的問題，要求修法逐步提高勞退新制雇主提撥比率至百分之十五，調高勞保最高投保薪資級距上限至四萬七七○○元，並每三年檢討調高上限。

勞團強調，如果相關訴求未獲善意回應，將在年底九合一選舉前召集更多勞工，進行更大規模的陳抗。對此，勞動部勞動保險司長陳美女表示，會就被保險人給付權益、勞保財務狀況，通盤考量。

昨現場還演出行動劇「既要馬兒跑，又要馬兒自己種草」。工鬥說明，台灣勞工就像是牛馬，期待一生辛苦工作賺來的草料能供應老年所需，但現在朝野只忙於政治鬥爭，根本是踐踏勞工尊嚴。

工鬥總工會理事長何政家表示，勞退新制實施逾廿年，雇主每月提撥勞工月工資比率始終維持在百分之六，換算下來，勞工退休後，全年平均月領才六千多元，當初政府說先求有、再求好，對於勞團提高雇主提撥率的訴求至今卻未回應，讓七八○萬名適用新制勞退的勞工，退休金整整短少舊制勞工不只一倍以上。

他還提到，現行勞保投保薪資上限維持在四萬五八○○元近十年，投保最高級距的勞工已經來到三七○萬人，占整體投保人數比例超過三分之一，在最低工資年年調整、物價也不斷飆漲的時代，政府應承諾在不調降勞保給付為前提之下，調高投保薪資上限。

桃園市產業總工會理事長施淑華則認為，廿年前，台灣的月平均薪資為四萬三四九二元，略低於當時投保上限的四萬三九○○元，而據主計總處資料，前年勞工總薪資平均數為六萬九八四元，總薪資中位數也已達四五五○○元，可見所謂的最高投保上限已經明顯偏低，投保最高級距早就應該打開，政府不該為了避免勞保年金給付上升，就犧牲勞工的退休金權益。

工鬥秘書長姚光祖說，即便現在修法將勞保投保最高級距提高至四萬七七○○元，累積五年後，勞工的勞保老年年金，也不過每月多領八八四元，愈晚調，勞工犧牲愈大。呼籲朝野應立即啟動修法，擬訂勞保最高投保上限調整機制。