健康你我他／時令水果精力湯 滿載島嶼幸福感

聯合報／ 文／林月鳳（苗栗竹南）
一杯果汁加上兩顆溏心蛋的早餐，讓人精力滿滿。圖／林月鳳提供
一杯果汁加上兩顆溏心蛋的早餐，讓人精力滿滿。圖／林月鳳提供

清晨禮佛拜懺後，準備了一份簡單卻營養豐富的早餐。一顆有機蘋果和奇異果，經過仔細清洗後，再搭配幾顆新鮮藍莓，加入兩匙黑白芝麻、薄切水果片，以及3到5顆各式堅果，把所有食材放入調理機，加入冷開水，簡單攪打約40秒，就成了一杯精力滿滿的健康湯品。

每天的水果組合都會有所不同，依當季盛產而定，有木瓜、哈密瓜或香蕉，有時是朋友分享的時令水果，有時則是支持在地小農而購入，還有些是「惜福水果」，偶爾加入燙青菜，這一杯精力湯不僅富含營養，也滿載感恩及對這座美麗島嶼的幸福感

此外，電鍋外鍋加入60毫升的水，放入兩顆蛋並墊上一張廚房摺疊紙巾，短短不到5分鐘，就完成兩顆完美的溏心蛋。

由於外子有糖尿病，所以飲食順序略有調整，食用這些之前，他先飲一點苦茶油潤喉與腸胃，之後他會以半碗飯加上納豆攪拌再吃。

端上桌後，一邊翻閱早報，一邊品味這份早晨的飽滿能量，感受身心靈的滋養與寧靜。退休生活不再被忙碌綁架，卸下沉重的束縛，傾聽內心的聲音，讓每一天都充滿正能量，擁抱生活中的美與詩意。

