全台低溫 衛福部攜手地方啟動關懷街友4措施

中央社／ 台北2日電

鑒於近日全台低溫，衛生福利部長石崇良今晚與台北市政府社會局副局長林淑娥等人，前往台北車站關懷街友避寒狀況。衛福部也啟動包含發放物資在內的4項關懷措施。

交通部中央氣象署今天下午更新低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，可能出現攝氏10度以下氣溫，今天下午至明晚新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣局部地區可能出現持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

衛福部呼籲，街友及弱勢族群要特別注意保暖，其他民眾若在街頭發現較為年老或體弱的街友，可協助通報各縣市政府社會局處，晚上10時以前可撥打衛福部1957福利諮詢專線，或撥打24小時當地1999專線求助。

衛福部晚間透過新聞稿表示，當中央氣象署發布10度以下低溫特報時，政府會立即啟動關懷機制，由地方政府結合民間團體、志工、社工人員及警力等，加強對街友及弱勢民眾的關懷服務。

關懷服務內容包含電話問安、告知相關保暖禦寒資訊、發放物資、提供盥洗服務及臨時收容處所；對於無意願接受安置的街友，會加強勸導入住安置處所。

石崇良晚間9時許偕同衛福部次長呂建德、社會救助及社工司司長蘇昭如、台北市政府社會局副局長林淑娥及社工人員等，前往台北車站關懷街友健康情形，並親送保暖物資，同時視察避寒所整備情形，也勸導街友入住避寒所。

石崇良特別感謝全國第一線的社工，在寒冷的夜晚仍堅守崗位，以專業與溫暖守護街友安全，強調衛福部持續補助街友培力暨生活重建、行動醫療等服務，同時透過跨部會合作協助街友自立，支持街友重返社會。

