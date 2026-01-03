院長講堂／台安醫院院長陳欣宏 打造高齡友善照護

專長男性前列腺疾病診斷及微創手術的陳欣宏，在台安醫院任職超過30年，2025年1月接下第16任院長，也適逢台安醫院創院70年。回首行醫之路，充滿了挑戰與使命感，他常鼓勵新一輩的醫師與同仁，醫療工作可以從聖經中得到許多啟示，「相信，神就會帶領」。

陳欣宏畢業於台北醫學大學、台大公共衛生研究所，在台安醫院歷任泌尿科主任、外科部主任、教學研究部主任、教研副院長等職，資歷豐富未間斷過。迄今除了掌管行政事務，仍擔任泌尿科主治醫師，致力泌尿道相關疾病，門診總被慕名而來的患者塞滿。

50年次的陳欣宏，家住蘆洲，從小就很會念書，每次都全校第1名。保送進徐匯中學，接著又考上建中，成績名列前茅。「那個年代，認為成績好的人就要考醫學系、當醫師。」他說，一路就順著父母的期待，當上醫師後發現，計畫再怎麼深思熟慮，也不是定局。

選擇泌尿科 20年後變熱門

陳欣宏說，聖經箴言16章9節提醒：「人心籌算自己的道路；惟耶和華指引他的腳步。」其實踏出去的每個腳步，無不是在上帝的指引之下，最終的結果可能與最初的想像不同，因為神有更好的安排。

為何選擇當泌尿科專科醫師？陳欣宏娓娓道出，他在台北榮總實習2年，輪到一般外科時，曾連續2個晚上沒有睡覺，第3天跟著主任的刀進行胃癌手術，竟累到睡著，手還在拉勾突然驚醒；輪到婦產科時，常在半夜接生，需要24小時待命，生活品質真的不行，所以他選了刀沒那麼多的泌尿科。沒想到20年後，台灣人口高齡化速度極快，泌尿科竟然變得熱門。

進入醫療領域後，陳欣宏說，他很清楚自己在做什麼，也很認真鑽研泌尿科的技術與知識。剛進入台安服務時，加上他就只有2位泌尿科醫師，每天都想著如何把病人帶進醫院，但遇上尿失禁或骨盆腔脫垂的患者，卻不會處理。因此，民國92年他赴美國進修，毛遂自薦大師級醫師學習治療尿失禁，獲得首肯。隔年，他返國帶回泌尿系統神經生理及手術等相關知識。

引進新科技 通過國際評鑑

民國95年，他在台安醫院推動成立「泌尿功能治療中心」，首創男、女病患獨立報到櫃台，陸續引進新科技，提供各項泌尿科醫療服務。尤其是微創手術，適用於結石、腫瘤、攝護腺肥大等疾病，都是目前泌尿科治療的主流趨勢。

「台安醫院的泌尿科已經有一定知名度，主治醫師共有6名，專業度受到肯定。」陳欣宏說，台安醫院是區域醫院，曾通過JCI國際評鑑，以及通過高齡友善健康照護機構認證。醫院規模雖然比不上大型醫學中心，但是靈活度高，專長在健康管理、預防醫學、代謝症候群等領域。

不只醫身體 也顧病患靈性

「致力健康促進，病人的疾病才能根治。」陳欣宏指出，台安推動「新起點健康生活型態」，包括飲食與運動，尤其推廣素食已30年，生活作息正常的他，在醫院就會吃素，透過吃素過程中，可讓人的腦筋清楚、心會改變，有健康的感受；「有空就運動」，他會在工作中運動，每天走樓梯上班、查房，閒暇時打高爾夫球運動，因此他採主動式、行動式及感動式的管理醫院。

陳欣宏平常喜歡打球運動，保持身心健康。圖／陳欣宏院長提供

未來，陳欣宏希望培養接班人才，傳承到Y世代團隊，打造友善職場環境。台安醫院已經70歲了，有些建築老舊，正進行汰舊換新，包括病房設施，提升病人舒適度與照護品質。「台安不是最大醫院，但要做把病人照顧最好的醫院。」他期許能再塑造成宗教醫療布道，不只醫治身體的病痛，也照護病患的心理和靈性需求。

陳欣宏

年齡：64歲

專長：男性前列腺疾病診斷及微創手術、泌尿道結石診斷及內視鏡手術、婦女尿失禁及骨盆腔重建手術、男性性功能障礙診斷及手術

現職：台安醫院院長、台安醫院泌尿科主治醫師、畢業後一般醫學訓練計畫（PGY）臨床教師

學歷：台北醫學大學、台大公共衛生研究所

經歷：台安醫院教研副院長、教學研究部主任、泌尿科主任、外科部主任、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）泌尿部臨床研究員

給病人的一句話：想辦法讓自己運動，訓練肌耐力，為老後生活打下基礎。