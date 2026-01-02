低溫恐跌破10度！衛福部啟動街友關懷機制 石崇良親勸街友入住避寒所

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良（左五）夜訪街友並視察避寒所整備情形，也慰勉現場工作人員。衛福部社工司指出，中央氣象署一旦發布10度以下低溫特報，政府就會啟動上述關懷機制，加強勸導街友接受安置。圖／衛福部提供
強烈大陸冷氣團來襲，衛福部啟動街友關懷機制，藉電話問安提供保暖禦寒資訊，發放物資、提供盥洗服務及臨時收容處所等4大措施，提供即時追蹤援助，預防寒害風險。衛福部長石崇良夜訪街友並視察避寒所整備情形，也慰勉現場工作人員。衛福部社工司指出，氣象署一旦發布10度以下低溫特報，即會啟動關懷機制，勸街友接受安置。

衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，各縣市政府都會備有避寒地圖，一旦氣象署發布低溫特報，這些避寒所就會開設，社工也會主動關懷，通知街友入住避寒所，以台北車站周邊為例，今日開放的避寒所，位在地下街K8出口附近，可供街友就近避寒，地方政府結合民間團體、志工、社工人員與警力等，加強對街友並發放避寒物資。

石崇良與衛福部次長呂建德、衛福部社工司長蘇昭如，以及台北市政府社會局副局長林淑娥等人，前往台北車站關心街友健康狀況，並親送保暖物資，同時視察車站周邊避寒所整備情形，也勸導在場街友入住避寒所。石崇良說，感謝全國第一線社工，於寒冷夜晚仍堅守崗位，以專業與溫暖守護街友安全。

衛福部呼籲，街友及弱勢族群要特別注意保暖，民眾若在街頭發現較為年老或體弱的街友，可協助通報各縣市政府社會局處，或撥打衛福部1957福利諮詢專線（晚上10時以前，10時以後可打當地1999專線）求助，社工人員會透過電話問安，告知相關保暖禦寒資訊、發放物資、提供盥洗服務及臨時收容處所；對於無意願接受安置的街友，會加強勸導入住安置處所。

楊雅嵐說，衛福部補助街友培力暨生活重建、行動醫療等服務，同時透過跨部會合作協助街友自立，除了與勞動部合作將縣市列冊街友納入就業服務法第24條特定對象，可運用職訓津貼、各項就業促進服務之外，也持續與內政部等單位合作，透過就業、居住協助及社福照顧等措施支持街友重返社會。

