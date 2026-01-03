跨年訂披薩等逾2小時 消保官：可向業者索賠

知名連鎖店必勝客披薩遭民眾投訴，在跨年夜時不僅大排長龍，有人苦等超過2小時才拿到披薩，甚至預定餐點也晚2個多小時，就算想取消也要排隊。北市消保官表示，必勝客此舉已違法，消費者可依個案情形向業者請求解除契約或求償。

有民眾在社群指，跨年夜晚上8點多在披薩店內還聽到喊下午4點訂單，有人原定7時50分卻等到晚上10點才拿到，連取消都要排隊。

民眾貼文隨即引發大量討論，北市法務局主任消保官林傳健說，依消保法相關規定，販售商品應符合合理期待安全性，且廣告、標示及資訊揭露不得有不實、誤導或隱匿情形，業者訂購披薩時提供取件時間供消費者選擇，意即消費者預訂完成等同承諾接單。

林傳健說，若業者未於約定取件時間提供商品，涉及「民法」給付遲延，消費者除得主張業者繼續履約外，也可向業者請求解除契約或因給付遲延所受損害賠償，提醒業者應視自身履約能力，審慎評估接單，避免影響消費者權益並損及商譽。

此外，世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員日前稽查6家室內棒球練習場業者，發現3家業者保險額度不足，已要求改善。另鑑於全真瑜珈倒閉事件，經查有1家業者有預收儲值費用，消保官表示，消費者可要求退款，業者不得收超過3%手續費。