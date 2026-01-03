聽新聞
0:00 / 0:00

跨年訂披薩等逾2小時 消保官：可向業者索賠

聯合報／ 記者洪子凱江婉儀／連線報導
跨年夜不少人都會叫披薩相聚，不過卻有民眾抱怨訂購知名連鎖店必勝客披薩，卻出現訂單嚴重超時，店裡面晚上8時多還在叫下午4時訂單，引發爭議。圖／取自Threads
跨年夜不少人都會叫披薩相聚，不過卻有民眾抱怨訂購知名連鎖店必勝客披薩，卻出現訂單嚴重超時，店裡面晚上8時多還在叫下午4時訂單，引發爭議。圖／取自Threads

知名連鎖店必勝客披薩遭民眾投訴，在跨年夜時不僅大排長龍，有人苦等超過2小時才拿到披薩，甚至預定餐點也晚2個多小時，就算想取消也要排隊。北市消保官表示，必勝客此舉已違法，消費者可依個案情形向業者請求解除契約或求償。

有民眾在社群指，跨年夜晚上8點多在披薩店內還聽到喊下午4點訂單，有人原定7時50分卻等到晚上10點才拿到，連取消都要排隊。

民眾貼文隨即引發大量討論，北市法務局主任消保官林傳健說，依消保法相關規定，販售商品應符合合理期待安全性，且廣告、標示及資訊揭露不得有不實、誤導或隱匿情形，業者訂購披薩時提供取件時間供消費者選擇，意即消費者預訂完成等同承諾接單。

林傳健說，若業者未於約定取件時間提供商品，涉及「民法」給付遲延，消費者除得主張業者繼續履約外，也可向業者請求解除契約或因給付遲延所受損害賠償，提醒業者應視自身履約能力，審慎評估接單，避免影響消費者權益並損及商譽。

此外，世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員日前稽查6家室內棒球練習場業者，發現3家業者保險額度不足，已要求改善。另鑑於全真瑜珈倒閉事件，經查有1家業者有預收儲值費用，消保官表示，消費者可要求退款，業者不得收超過3%手續費。

延伸閱讀

A-Lin台東跨年「那魯one」、「對準中央山脈」金句不斷！VERNA表演獲好評

新北查核室內棒球場 消保官：預先免責條款違規

菲律賓跨年狂歡爆竹傷亡逾230人 7成未成年及兒童

跨年爆單等不到披薩！ 民眾苦等2~4小時氣炸 必勝客道歉了：將優化流程

相關新聞

橘世代／【孤獨黑洞】AI相伴 愈孤獨愈可能依賴

很多人以為，孤獨是老了才會遇到的事，但最新調查顯示，孤獨感最高的，反而是年輕族群。聯合報健康事業部於二○二五年八月進行「...

橘世代／【孤獨黑洞】孤獨會偷走語言能力 加速失智

世界衛生組織（ＷＨＯ）將孤獨列為全球公共衛生的重大威脅，其健康影響相當於每天抽十五支菸。關渡醫院院長陳亮恭說，孤獨感雖非...

橘世代／【孤獨黑洞】重塑人際關係 專家：AI可成社交啟動器

高齡族群的孤獨感來源，與年輕世代不同。關渡醫院院長陳亮恭、國立陽明交通大學神經科學研究所副教授張立鴻皆指出，年輕人常因「...

健康你我他／時令水果精力湯 滿載島嶼幸福感

清晨禮佛拜懺後，準備了一份簡單卻營養豐富的早餐。一顆有機蘋果和奇異果，經過仔細清洗後，再搭配幾顆新鮮藍莓，加入兩匙黑白芝...

愛肝達人站／「弟弟」給你看那麼久，還收我那麼貴！

真實故事。

院長講堂／台安醫院院長陳欣宏 打造高齡友善照護

專長男性前列腺疾病診斷及微創手術的陳欣宏，在台安醫院任職超過30年，2025年1月接下第16任院長，也適逢台安醫院創院7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。