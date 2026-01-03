聽新聞
醫病之間／參加喪禮突然失憶 婦大腦海馬迴中風

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
婦人舉止怪異卻不記得，員榮醫院神內醫師陳彥秀診斷為大腦海馬迴中風，引發短暫失憶。圖／員榮醫院提供
彰化縣一名60多歲婦人日前參加感情很好的長輩喪禮時，一直重複問「我為什麼在這裡？」等問題，喪禮後，又完全沒印象自己的怪異舉動，直到員榮醫院就醫檢查，才發現原來是大腦海馬迴中風，後續需持續服藥防止再度中風。

婦人就醫時，外觀正常，沒有中風常見的偏癱、口齒不清或肢體不便等情形。但家屬說，她在喪禮2小時期間，不斷問「我為什麼在這裡」、「 你要去哪裡」、「你要做什麼」？怪異舉動令家人不安，返家後，家人跟她提起喪禮發生的事，她完全沒印象，因精神狀況仍不佳，即陪就醫檢查。

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，患者情況可能是中風或是癲癇，接受腦波檢查則是正常，但核磁共振檢查，右側海馬迴出現一點亮亮的影像，海馬迴與記憶功能密切相關，證實她「短暫性全面失憶」是因為情緒過於激動，中風所造成。

陳彥秀說，「短暫性全面失憶」最常見原因，包括情緒起伏過大、身體狀況異常，或是突然某些狀況所引起。病人會不斷重複問問題，記不起來剛剛發生的事情，對人、事、時、地、物都很清楚，只是沒有辦法記住當下的事件，才會一直重複詢問。通常在幾個小時後，患者就會恢復，但會忘記曾經反覆詢問那些問題，那一段記憶完全消失。

婦人除當時記憶無法想起外，未影響到四肢活動，外觀看不出來曾經中風過，如果她當天沒有來看醫師，可能根本不會知道曾中風，後續仍需用抗血小板藥物治療，防止再度中風。

陳彥秀說，腦中風長年位居國人十大死因之一，每年新增腦中風病例約3至5萬人，並造成上萬人死亡，若能在發病後第一時間送醫，把握黃金治療時機，接受血栓溶解劑或血管取栓手術等急性治療，可大幅降低肢體癱瘓與失能風險。

腦中風 喪禮 癲癇 血栓

