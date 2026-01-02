今彩539第115002期 頭獎1注中獎

快訊

中央社／ 台北2日電

今彩539第115002期開獎，中獎號碼18、25、36、39、17；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎193注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼710，壹獎46注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼8721，壹獎7注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

