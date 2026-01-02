疑路線旁有人燒東西釀火警 台鐵大肚至龍井段一度暫時停駛

台灣氣候多雨，雨傘是許多人包包裡的必備品，特別是強調輕量化的折疊傘，更深受通勤族喜愛。不過，近日一名女網友在社群分享慘痛經歷，她因雨傘骨架斷裂，想徒手將其扳回原位，沒想到這個動作讓她瞬間感到手部劇痛、刺癢，就醫後才發現滿手扎滿了玻璃纖維，連跑三家診所都被拒收，最後只能掛急診處理。

2026-01-02 18:33