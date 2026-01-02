大樂透第115001期開獎

快訊

中央社／ 台北2日電

大樂透第115001期今晚開獎。中獎號碼為16、40、19、42、03、07，特別號12。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 大樂透

今彩539第115002期開獎

威力彩第115001期開獎

今彩539第115001期開獎

財神來了！大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落苗栗頭份

