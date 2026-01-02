防堵非洲豬瘟破口！今年起非法載運與餵飼廚餘 首次違規就罰40萬元

防堵非法載運與餵飼廚餘成為非洲豬瘟破口，今年起，首度違規者將開罰40萬元！非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第59次會議，由指揮官農業部陳駿季部長主持，會中審視重要防疫措施執行進展，及說明提高裁罰基準，首次違規者將遭裁處40萬元，依次處罰最高可達400萬元。嚴防防疫破口，確保明年能順利完成廚餘養豬全面轉型。

應變中心指出，2026年轉型過渡期間，有條件開放廚餘養豬地方政府有新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市及南投縣等七縣市。其餘禁用廚餘養豬的縣市，僅有部分開放使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

應變中心說，目前已裝設溫度與影像監視系統(AloT)豬場為249場，截至去年12月31日，通過聯合檢查241場，待複查8場。應變中心強調，未來針對未申請轉型、未獲核可或其他不符合預期樣態的養豬場，將列為高風險查核對象，嚴防私自收受廚餘餵豬行為。

應變中心提醒養豬農民及相關產業團體，農業部已修正「動物傳染病防治條例」公告禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場的裁罰基準。凡未獲核可而違規載運者，第一次裁罰金額由5萬元大幅提高至20萬元，第二次50萬元，第三次以上違規將直接裁處最高罰鍰100萬元；「飼料管理法」定訂裁罰基準，未獲核可豬場違規使用廚餘餵豬首次裁罰20萬元，其後依次分別為50萬、100萬、200萬及300萬。自今年元月起適用，因此，違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，首次違規者將遭裁處40萬元，最高可達400萬元。

陳駿季表示，未來2週是廚餘有條件開放後的防疫關鍵期，將持續加強邊境檢查及後市場高風險商店稽查工作，同時也呼籲國內養豬農民確實遵循政府規定，切勿以身試法。