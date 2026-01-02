快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

聽新聞
0:00 / 0:00

明起帶手機就可搭台北捷運 與17家業者合作開放「乘車碼感應」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北捷運明天起閘門將正式開放「QR乘車碼」搭乘，共與17家業者合作，旅客開通乘車碼功能後打開手機於閘門感應即可乘車，而信用卡支付功能將由台新先行試辦，預計7月開放所有國內外信用卡支付。圖／北捷提供
台北捷運明天起閘門將正式開放「QR乘車碼」搭乘，共與17家業者合作，旅客開通乘車碼功能後打開手機於閘門感應即可乘車，而信用卡支付功能將由台新先行試辦，預計7月開放所有國內外信用卡支付。圖／北捷提供

台北捷運明天起閘門將正式開放「QR乘車碼」搭乘，共與17家業者合作，旅客開通乘車碼功能後打開手機於閘門感應即可乘車，而信用卡支付功能將由台新先行試辦，預計7月開放所有國內外信用卡支付，為慶祝多元支付啟用，使用乘車碼每月可抽1日票，若是北捷會員還可參加「捷運點月月領」回饋，最高享999點捷運點。

編輯推薦

北捷表示，明日起將開放17家業者QR乘車碼乘車，，包含TWQR平台的9家金融機構（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司），及8家電子支付業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay），旅客可依個人習慣選擇。

信用卡部分，則由得標廠商台新銀行所發行VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡進行6個月的上線使用測試，持台新信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行，預計7月擴大為國內外信用卡皆可使用。

北捷說，歡慶QR乘車碼上線，北捷與17家支付業者至1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘北捷，每月可參加抽獎，每月提供10個捷運1日票中獎名額，北捷會員還可至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，最高可抽中999點捷運點。

北捷也提醒，使用QR乘車碼搭乘北捷，仍同享常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶，需注意如使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算。

台北捷運明天起閘門將正式開放「QR乘車碼」搭乘，共與17家業者合作，旅客開通乘車碼功能後打開手機於閘門感應即可乘車，而信用卡支付功能將由台新先行試辦，預計7月開放所有國內外信用卡支付。圖／北捷提供
台北捷運明天起閘門將正式開放「QR乘車碼」搭乘，共與17家業者合作，旅客開通乘車碼功能後打開手機於閘門感應即可乘車，而信用卡支付功能將由台新先行試辦，預計7月開放所有國內外信用卡支付。圖／北捷提供

台北捷運

延伸閱讀

新北捷運2025總運量破3千萬刷新歷史紀錄 跨年單日運量也創高

北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次

「竟用聽診器巡檢」忠孝復興站變電箱爆炸 議員要求訂SOP

男子台北車站鬧事遭噴防身噴霧 北捷：暴力零容忍

相關新聞

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫...

全台凍番薯！明中部以北低溫探10度 小寒再迎一波冷氣團南下

氣象署今天表示，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度，4日強烈大陸冷氣團稍微減弱，5至6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南...

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫...

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，...

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經...

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。