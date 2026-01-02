明起帶手機就可搭台北捷運 與17家業者合作開放「乘車碼感應」

台北捷運明天起閘門將正式開放「QR乘車碼」搭乘，共與17家業者合作，旅客開通乘車碼功能後打開手機於閘門感應即可乘車，而信用卡支付功能將由台新先行試辦，預計7月開放所有國內外信用卡支付，為慶祝多元支付啟用，使用乘車碼每月可抽1日票，若是北捷會員還可參加「捷運點月月領」回饋，最高享999點捷運點。

北捷表示，明日起將開放17家業者QR乘車碼乘車，，包含TWQR平台的9家金融機構（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司），及8家電子支付業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay），旅客可依個人習慣選擇。

信用卡部分，則由得標廠商台新銀行所發行VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡進行6個月的上線使用測試，持台新信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行，預計7月擴大為國內外信用卡皆可使用。

北捷說，歡慶QR乘車碼上線，北捷與17家支付業者至1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘北捷，每月可參加抽獎，每月提供10個捷運1日票中獎名額，北捷會員還可至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，最高可抽中999點捷運點。

北捷也提醒，使用QR乘車碼搭乘北捷，仍同享常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶，需注意如使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算。