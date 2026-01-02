庇護工場推環境永續 導入綠電、廢寶特瓶製成產品減少數千公斤碳排

各行各業都追求永續發展，2026年開始各家醫院不再提供紙本單據，病友服務團體也將永續發展視為重要項目，唐氏症基金會董事長林正俠說，環保永續為基金會新年目標，盼打造更健康的服務場所，將持續與7-ELEVEN合作推動零錢捐，並利用超商門市剩餘咖啡渣及寶特瓶等素材，製成環保袋及象徵唐寶寶多一條染色體的行李吊牌。

林正俠說，基金會透過零錢捐，讓更多人看見唐寶寶，一起投入做公益，對社會盡一份心力，為進一步推動共榮、友善，基金會為運用零錢捐善款，為旗下庇護工場愛不囉唆承德店實施碳盤查，並導入太陽能綠電，半年減少逾2400公斤碳排，目前該店70％以上電力來自綠電，這不只是環保行動，更是邁向永續經營重要一步。

唐氏症基金會與7-ELEVEN合作推動經濟循環，林正俠說，雙方合作歷年來曾將超商回收的寶特瓶抽紗製成健具環保使用的商品，包括「再生環保方巾」，以及象徵唐寶寶不對稱基因的「321Adorn環保襪」，累積回收逾2萬3千個寶特瓶，減少1965公斤碳排，今年近一步推出「愛旅行」行李吊飾，以及用咖啡渣製成內層，寶特瓶抽紗製造的環保袋，以多元色彩象徵社會多元樣貌。

林正俠說，盼藉由推出這些環保產品讓消費者支持、參與倡議，讓便利商店成為更溫馨友善的空間，也希望透過設計、行動，讓社會看見多元、理解差異，一步一步邁向共榮。除零錢捐以外，今年與7-ELEVN合作推動「鮮乳周到」認捐計畫，孩子持愛心卡就能在門市兌換鮮乳，讓唐寶寶在安全的環境中學習購物，累積生活經驗。 唐氏症基金會董事長林正俠（右二＿說，基金會透過零錢捐，讓更多人看見唐寶寶，一起投入做公益，對社會盡一份心力，推動共榮、友善，基金會為運用零錢捐善款，為旗下庇護工場愛不囉唆承德店實施碳盤查。記者林琮恩／攝影 唐氏症基金會董事長林正俠說，環保永續為基金會新年目標，盼打造更健康的服務場所，將持續與業者合作推動零錢捐，並利用超商門市剩餘咖啡渣及寶特瓶等素材，製成環保袋及象徵唐寶寶多一條染色體的行李吊牌。記者林琮恩／攝影