金廈小三通客運航線25周年 30分鐘航程串起「一日生活圈」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
兩岸小三通客運航線邁入通航25周年，今日在廈門五通碼頭客運中心舉行紀念活動，邀集兩岸港航、觀光與實務單位代表共同見證。圖／民眾提供
兩岸小三通客運航線邁入通航25周年，今日在廈門五通碼頭客運中心舉行紀念活動，邀集兩岸港航、觀光與實務單位代表共同見證。圖／民眾提供

兩岸小三通客運航線邁入通航25周年，今天在廈門五通碼頭客運中心舉行紀念活動，邀集兩岸港航、觀光與實務單位代表共聚一堂，一同回顧這條「黃金水道」25年來的發展軌跡。

出席者包括廈門港口管理局長任國岩、金門縣議長洪允典、廈門翔業集團總經理周小剛、廈門市台辦副主任虞聖堅，以及金門縣政府觀光處長許績鑫等人。

任國岩致詞時指出，廈金小三通已成為兩岸最便捷、最具經濟效益的海上通道，2025年全年進出旅客人數達173萬人次，占中國大陸兩岸海運通道人流的七成。短短30分鐘的航程，卻在兩岸人民生活中扮演無可取代的角色，不僅是交通線，更是情感與交流的生命線。

金門縣議會議長洪允典回憶，25年前小三通首航時，他也是現場見證者之一，當年航線自料羅港通往廈門和平碼頭，航程比較遠，歷經多年港埠建設與航線優化，距離不斷縮短，也拉近了兩岸人民的心理距離。他笑說，如今不少金門鄉親到廈門就像「走灶腳」，甚至有人專程來看牙醫，自己稍後也要安排看診，肯定大陸牙醫的技術也很先進。他期盼未來持續優化人流與物流，讓金廈真正形成「一日生活圈」。

金門縣政府觀光處長許績鑫表示，小三通走過25年，是金門與對岸互動最穩定的民間交流管道，金門端去年往來人次突破184萬，在2024年9月17日開放福建居民赴金門旅遊以來，已累積超過23萬人次，他們多以自由行為主，他指出，福建旅客偏好獅山砲陣地、莒光樓、總兵署、金湖酒窖等景點，金門畜試所「大牛奶瓶」也深受年輕族群喜愛，顯示觀光型態正逐步多元化，希望讓更多福建旅客實際體驗金門的生活節奏與文化風情。

陸方表示，回顧25年來的發展，廈金小三通客流量自2001年僅2萬餘人次，快速成長至2019年的182萬人次；2023年復航當年即達71萬人次，2025年再突破170萬人次，25年來累計運送旅客已逾2350萬人次，占整體小三通九成以上。五通客運碼頭也歷經三期擴建，年旅客吞吐量可達350萬人次，成為兩岸最繁忙的海上通道。

這條航線不僅承載台商投資、學生交流與觀光往返，也守護無數家庭的團圓時刻；25年來，航線共啟動379次緊急醫療救助，成功轉運近400名重症或急難旅客，留下許多動人的生命故事。主辦單位表示，站在25周年的新起點，未來將持續朝向智慧通關、半小時交通圈與一日生活圈邁進，讓小三通成為兩岸持續互動、累積善意的重要橋梁。

兩岸「小三通」今日通航滿25周年，陸方上午在廈門五通碼頭客運中心盛大舉辦相關紀念活動，金門議長洪允典（左）致贈禮品給陸方代表。圖／民眾提供
兩岸「小三通」今日通航滿25周年，陸方上午在廈門五通碼頭客運中心盛大舉辦相關紀念活動，金門議長洪允典（左）致贈禮品給陸方代表。圖／民眾提供
兩岸「小三通」今日通航滿25周年，陸方在廈門五通碼頭客運中心盛大舉辦相關紀念活動，金門縣觀光處長許績鑫代表致詞。圖／民眾提供
兩岸「小三通」今日通航滿25周年，陸方在廈門五通碼頭客運中心盛大舉辦相關紀念活動，金門縣觀光處長許績鑫代表致詞。圖／民眾提供
金門縣議會議長洪允典表示，25年前小三通首航時，他也是現場見證者之一，當年航線自料羅港通往廈門和平碼頭，航程比較遠，歷經多年港埠建設與航線優化，距離不斷縮短，也拉近了兩岸人民的心理距離。圖／民眾提供
金門縣議會議長洪允典表示，25年前小三通首航時，他也是現場見證者之一，當年航線自料羅港通往廈門和平碼頭，航程比較遠，歷經多年港埠建設與航線優化，距離不斷縮短，也拉近了兩岸人民的心理距離。圖／民眾提供

