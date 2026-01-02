快訊

桃機巴士看板出現疑似統戰標語 公路局：業者系統商遭駭客入侵

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
公路局表示，該局已請各區監理所要求所轄客運業者進行全面盤查並於每日車輛出車前檢視有無遭駭顯示不當資訊，如有發現應立即關閉電源下架改善，同時應加強公司內部系統資安維護，杜絕類此情事發生。 情境示意圖／Ingimage
去年底跨年夜，有民眾反映搭乘大有巴士「【1968】新店-中和-三峽-桃園國際機場」國道客運路線之車內站名顯示看板，顯示政治及疑似統戰等不當內容一案。交通部公路局表示，第一時間已派員前往該公司查核並掌握本案非大有巴士公司人為所致，是後端配合廠商之系統遭駭客入侵，業者已立即將電源關閉同時向警方報案，並要求系統商即刻將駭客植入之爭議內容移除。

公路局表示，該局已請各區監理所要求所轄客運業者進行全面盤查並於每日車輛出車前檢視有無遭駭顯示不當資訊，如有發現應立即關閉電源下架改善，同時應加強公司內部系統資安維護，杜絕類此情事發生。

