聽新聞
0:00 / 0:00
桃機巴士看板出現疑似統戰標語 公路局：業者系統商遭駭客入侵
去年底跨年夜，有民眾反映搭乘大有巴士「【1968】新店-中和-三峽-桃園國際機場」國道客運路線之車內站名顯示看板，顯示政治及疑似統戰等不當內容一案。交通部公路局表示，第一時間已派員前往該公司查核並掌握本案非大有巴士公司人為所致，是後端配合廠商之系統遭駭客入侵，業者已立即將電源關閉同時向警方報案，並要求系統商即刻將駭客植入之爭議內容移除。
公路局表示，該局已請各區監理所要求所轄客運業者進行全面盤查並於每日車輛出車前檢視有無遭駭顯示不當資訊，如有發現應立即關閉電源下架改善，同時應加強公司內部系統資安維護，杜絕類此情事發生。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言