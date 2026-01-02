快訊

免費新冠疫苗開打！疾管署曝首日成效 接種數比上周同日增近七成

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為強化全民免疫屏障，衛福部疾管署自今年元旦起，正式擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿六個月以上尚未接種之民眾」。疾管署今公布首日統計數據，全台共接種861劑，相較於上周同日的507劑大幅增加近七成。本報資料照片
為強化全民免疫屏障，衛福部疾管署自今年元旦起，正式擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿六個月以上尚未接種之民眾」。疾管署今公布首日統計數據，全台共接種861劑，相較於上周同日的507劑大幅增加近七成。本報資料照片

去年才宣布取消全民免費接種新冠疫苗，今年元旦起又恢復全民免費接種，免費接種時間自今年元旦起至2月28日為止。衛福部疾管署今公布，首日接種的統計數據，全台接種861劑，相較於上周同日的507劑大幅增加近七成。

疾管署發言人林明誠表示，擴大接種政策上路首日適逢元旦假期，相較於去年12月25日的507劑，接種量一口氣成長了69.8%。首日增加的人數多數屬於本次擴大的接種對象，顯示民眾對於春節前的防疫保障已有高度自覺。

林明誠表示，疫苗接種後約需2周才能建立足夠的保護抗體，預期首波接種的民眾將能在農曆年假期間獲適當保護，目前國內新冠疫苗庫存充裕，疾管署將密切觀察各縣市施打速度，彈性調整庫存鋪貨，確保供應無虞。

除了新冠疫苗外，本季公費流感疫苗的施打狀況同樣熱絡。林明誠說，本流感季總採購量達到682萬9080劑，截至今年1月1日止，全台已接種660萬6090劑，整體使用率高達96.7%，目前全台僅剩約22萬劑。

統計顯示，流感疫苗使用率最高的縣市依序為高雄市99.4%、花蓮縣98.5%、台南市98.3%、新竹市98.0%及彰化縣97.9%，多個縣市庫存已接近無。

林明誠提醒，符合擴大接種資格的民眾應把握春節前的黃金時間，盡速前往鄰近合約院所或各縣市設置的接種站完成施打，保護自己也保護家中的高風險族群，共同平安度過年節長假。

