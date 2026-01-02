快訊

全台凍番薯！明中部以北低溫探10度 小寒再迎一波冷氣團南下

中央社／ 台北2日電
氣象署今天表示，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度，4日強烈大陸冷氣團稍微減弱，5至6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南下，預估低溫與這波相近，7至9日各地偏乾冷。 圖／聯合報系資料照
氣象署今天表示，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度，4日強烈大陸冷氣團稍微減弱，5至6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南下，預估低溫與這波相近，7至9日各地偏乾冷。

交通部中央氣象署今天下午更新低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，可能出現10度以下氣溫，今天下午至明晚新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣局部地區可能出現持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，未來一週大致上受到強烈大陸冷氣團接連影響，預測1月上旬期間，台灣附近氣溫偏低，明天各地都是寒冷的天氣，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約10度，南部約12度，花東13至14度。

林定宜說，1月4日強烈大陸冷氣團略為減弱，但清晨仍受輻射冷卻影響，各地偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差可達10度以上。5日至6日將有另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再度下降，預計下波最低溫可能出現在7、8日，溫度與這波相近。

降雨部分，林定宜表示，明天受北方乾空氣影響，各地多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有零星短暫雨。

林定宜指出，4日各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；5至6日迎風面桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，而東南部、恆春半島有零星短暫雨。

林定宜表示，7至9日強烈大陸冷氣團影響，各地偏乾冷，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴。

相關新聞

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫...

全台凍番薯！明中部以北低溫探10度 小寒再迎一波冷氣團南下

氣象署今天表示，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度，4日強烈大陸冷氣團稍微減弱，5至6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南...

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫...

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，...

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經...

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內...

