全台凍番薯！明中部以北低溫探10度 小寒再迎一波冷氣團南下
氣象署今天表示，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度，4日強烈大陸冷氣團稍微減弱，5至6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南下，預估低溫與這波相近，7至9日各地偏乾冷。
交通部中央氣象署今天下午更新低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，可能出現10度以下氣溫，今天下午至明晚新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣局部地區可能出現持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。
氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，未來一週大致上受到強烈大陸冷氣團接連影響，預測1月上旬期間，台灣附近氣溫偏低，明天各地都是寒冷的天氣，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約10度，南部約12度，花東13至14度。
林定宜說，1月4日強烈大陸冷氣團略為減弱，但清晨仍受輻射冷卻影響，各地偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差可達10度以上。5日至6日將有另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再度下降，預計下波最低溫可能出現在7、8日，溫度與這波相近。
降雨部分，林定宜表示，明天受北方乾空氣影響，各地多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有零星短暫雨。
林定宜指出，4日各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；5至6日迎風面桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，而東南部、恆春半島有零星短暫雨。
林定宜表示，7至9日強烈大陸冷氣團影響，各地偏乾冷，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言