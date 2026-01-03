跨年還沒有安排？網友熱議TOP6跨年縣市暢玩整夜
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台跨年縣市」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大跨年縣市有哪些。
隨著2025年即將畫下句點，「跨年要去哪」再度成為民眾茶餘飯後的熱門話題。有人早早卡位演唱會，有人則期待在煙火下倒數迎接新一年。放眼全台，各縣市皆規劃了精彩的跨年活動，究竟又有哪些縣市最受網友關注呢？以下就來看看網友熱議的跨年縣市排行吧！
「台北101」看煙火是跨年必做活動 「台中」豪華演唱陣容超吸睛
觀察近一年網友針對「全台跨年縣市」的討論，可以發現「台北」穩坐討論度冠軍寶座。不少網友留言分享道「每一年都跟自己說，一定要去一次101倒數」、「101煙火陪伴著無數人長大」，可見台北 101 的跨年煙火早已成為跨世代的經典畫面，看101煙火是許多人跨年的必備行程。
值得一提的是，去年跨年時有不少民眾將「台北天空塔」誤認為「101大樓」，因此錯過煙火施放的畫面。今年，台北天空塔便特地以「101是他→」的跑馬燈標示真正的101大樓方向，貼心舉動引發網友熱烈討論，笑稱「今年終於不會拍錯了」。
聲量排名第二的「台中」則因跨年晚會的豪華卡司而廣受熱議。今年台中跨年晚會邀請金曲歌王蕭敬騰、三金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車等 16 組重量級藝人輪番開唱，讓網友驚呼「這是什麼神仙陣容」，形容「根本是免費送你一張價值幾千塊的頂級演唱會門票」。此外，五月天也將在台中洲際棒球場舉辦跨年演唱會，不少粉絲留言表示「期待和你們一起跨年」！
至於「高雄」今年同樣話題十足，此次高雄跨年晚會邀請了人氣主持人陳漢典，搭配阿本與木木（林葦妮）共同主持，為活動增添輕鬆熱鬧的舞台氛圍。
而在社群上，關於Lulu 黃路梓茵也可能現身高雄的消息，更為活動增添不少討論度，許多網友都期待能看見陳漢典與Lulu 這對新婚夫妻同台，直呼光看主持陣容就讓人無比期待。
在演出卡司方面，除了告五人、八三夭及滅火器等知名樂團外，高雄更宣布人氣韓星權恩妃將擔任壓軸演出，消息一出立刻引發熱議，不少人留言表示「高雄這次真的太豪華」、「高雄又贏了」，大讚港都的跨年陣容從不讓人失望。
新的一年象徵著嶄新的開始，如果你還在猶豫跨年該去哪裡玩樂，不妨參考網友熱議的跨年熱門縣市，約上親朋好友，在音樂、煙火與倒數的歡笑聲中，一起迎接充滿希望與挑戰的2026年吧！
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台跨年縣市」相關討論則數。
觀測期間：2024/12/18~2025/12/18，共一年。
觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
