痘痘為何找上你？了解七大「致痘原因」還你穩定膚況

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「致痘原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大致痘原因有哪些。

臉上痘痘反覆冒出，不僅對外貌造成影響，也常對自信與情緒造成干擾；明明每天都有認真洗臉、保養，痘痘卻還是說來就來，讓不少人忍不住納悶「到底是哪裡出問題？」因此，本篇整理出網友熱議的七大致痘原因，帶你一起盤點那些可能天天踩雷、卻容易被忽略的關鍵細節。

「熬夜+高壓」最容易爆痘 再碰油炸、甜食、奶製品痘痘更失控

▲ 網友熱議TOP7致痘原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「致痘原因」的相關話題討論，可以發現許多網友認為「睡眠不足」與「壓力大」是最容易引發痘痘的兩大主因。

不少網友分享自身經驗，如「最近因為熬夜加班壓力大，臉上爆了一堆痘痘」、「壓力+睡眠不足整個爆痘，連同事都注意到我痘痘貼越貼越多」。對此，醫師說明當人體長期承受壓力時，會分泌較多「壓力荷爾蒙」，進而刺激皮脂腺過度分泌油脂；熬夜則可能導致身體陷入慢性發炎狀態，免疫力下降而使毛囊更容易受細菌感染，痘痘自然找上門，因此也強調培養固定作息、找到合適紓壓方式的重要性。

除了作息與壓力影響外，「飲食習慣」同樣被不少網友點名是致痘關鍵。

討論區中有人分享案例，提到一名高三考生常在補習結束後以炸物、手搖飲當宵夜，結果臉頰兩側開始冒出大量痘痘，引發不少共鳴；皮膚科醫師解析道，痘痘本就好發於青春期，當體內荷爾蒙變化較大時，若再頻繁攝取高糖、高油脂食物，容易刺激皮脂分泌與發炎反應，因此在飲食上更需留意「盡量避免甜食、炸物、油膩食物以及奶製品」。

同時，也有民眾提醒，乳清蛋白與高蛋白補充品等，同樣可能增加痘痘生成風險，攝取時應注意適量。

此外，「生理痘」也是許多女性長期以來的共同困擾。有女性網友發文詢問「有沒有可以預防生理期痘痘的方法？」隨即引起熱烈討論，不少人無奈表示「這種東西怎麼預防」、「關於內分泌的部分應該很難做到完美吧」，另一部分網友則分享自身做法「往身體調理方向試試」、「盡量不要喝鮮奶+吃中藥調理」。

不過，多數討論仍認為生理痘難以完全避免，只能透過規律作息與生活管理，盡量降低反覆冒痘的機率。

最後，不合適的保養品、錯誤的護膚方式，抑或卸妝不完全、過度清潔等，也都可能成為致痘的隱形地雷。冒痘痘的原因往往就藏在生活細節之中，若你發現痘痘總是反覆出現，不妨先從調整作息、紓解壓力，以及重新檢視清潔與保養方式開始，並搭配清淡飲食持續觀察膚況變化。若嘗試調整後仍未見改善，也建議及早諮詢皮膚科醫師，才能真正找出問題根源，讓肌膚逐步回到穩定、健康的狀態。





