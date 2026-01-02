台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫務秘書陳彥元強調，院方並非「完全不提供紙本收據」，仍會視病人需求提供，今天在台大醫院就醫病人中，約20%仍索取紙本單據，以該院每天約1萬人次就醫推算，仍印製逾2千分紙本收據。

除紙本收據外，台大醫院環境永續下一步，將推動抽血、檢驗、預約等單據無紙化，現行台大醫院檢驗預約單上，已印製提醒，「為節能減碳，未來將不再提耕紙本檢查（驗）單，請盡早下載APP」。陳彥元表示，院方將視今年一月的就醫收據無紙化推動情形，評估檢驗檢查單據是否也跟進無紙化，目前並無實質進程，也沒訂出時間表。

今天是台大醫院不提供看診費用收據首日，院方在西址門診大樓張貼文宣，宣導不提供紙本單據的新制，也透過海報宣導該院自主研發，整合門診叫號、就醫紀錄的APP，並派員持手舉牌宣導。陳彥元表示，該院門診部過去數月就開始加強宣導民眾下載APP，今天僅是增派人手，透過APP民眾可查看就醫紀錄、預約情況、檢驗檢查等項目，未來也會推動申請保險所需單據下載等服務。

陳彥元表示，理想情況是連檢驗檢查都不用紙本單據，只要拿手機APP到檢驗單位報到即可，但院方在推動上一定會考量高齡民眾數位能力，據目前觀察，需要紙本單據者多為「數位落差世代」，整體評估保留彈性，「各項醫療單據都不會100%取消紙本」，目前青壯年世代多數已熟悉數位工具使用，隨世代更迭，預期有紙本需求的民眾也會愈來愈少。