快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院推動醫療收據無紙化，宣布今年起門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，並鼓勵民眾下載台大醫院APP，如需紙本收據應於批價或事後告知櫃台，協助列印。記者余承翰／攝影
台大醫院推動醫療收據無紙化，宣布今年起門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，並鼓勵民眾下載台大醫院APP，如需紙本收據應於批價或事後告知櫃台，協助列印。記者余承翰／攝影

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫務秘書陳彥元強調，院方並非「完全不提供紙本收據」，仍會視病人需求提供，今天在台大醫院就醫病人中，約20%仍索取紙本單據，以該院每天約1萬人次就醫推算，仍印製逾2千分紙本收據。

除紙本收據外，台大醫院環境永續下一步，將推動抽血、檢驗、預約等單據無紙化，現行台大醫院檢驗預約單上，已印製提醒，「為節能減碳，未來將不再提耕紙本檢查（驗）單，請盡早下載APP」。陳彥元表示，院方將視今年一月的就醫收據無紙化推動情形，評估檢驗檢查單據是否也跟進無紙化，目前並無實質進程，也沒訂出時間表。

今天是台大醫院不提供看診費用收據首日，院方在西址門診大樓張貼文宣，宣導不提供紙本單據的新制，也透過海報宣導該院自主研發，整合門診叫號、就醫紀錄的APP，並派員持手舉牌宣導。陳彥元表示，該院門診部過去數月就開始加強宣導民眾下載APP，今天僅是增派人手，透過APP民眾可查看就醫紀錄、預約情況、檢驗檢查等項目，未來也會推動申請保險所需單據下載等服務。

陳彥元表示，理想情況是連檢驗檢查都不用紙本單據，只要拿手機APP到檢驗單位報到即可，但院方在推動上一定會考量高齡民眾數位能力，據目前觀察，需要紙本單據者多為「數位落差世代」，整體評估保留彈性，「各項醫療單據都不會100%取消紙本」，目前青壯年世代多數已熟悉數位工具使用，隨世代更迭，預期有紙本需求的民眾也會愈來愈少。

台大醫院 病人

延伸閱讀

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

台大深腦刺激系統創首例 男嚴重癲癇緩解

就醫收據無紙化首日⋯就醫民眾大嘆「很不方便」 台大醫院派人推廣APP

偽簽羅一鈞署名、謊稱喬台大醫院病床 看護詐5萬2千元起訴

相關新聞

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫...

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫...

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，...

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經...

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內...

免費新冠疫苗開打！疾管署曝首日成效 接種數比上周同日增近七成

去年才宣布取消全民免費接種新冠疫苗，今年元旦起又恢復全民免費接種，免費接種時間自今年元旦起至2月28日為止。衛福部疾管署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。