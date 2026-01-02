不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫療法及健保特約管理辦法，醫療機構要收費，須要開立載明項目及金額的收據，電子化固然有環保以及降低遺失等好處，但不能建立在犧牲民眾的知情權與選擇權上，籲政府應與各院溝通，保障民眾權益。

迎接2026年，各醫療院所今起恢復門診，新制也從今天開始施行，不少醫院今起不提供紙本收據，台大醫院透過海報與志工宣傳下載APP，協助改用電子收據，但引來不少患者抱怨，認為「太麻煩」，如果要紙本收據得額外排隊於臨櫃申請。

林雅惠表示，依照醫療法及健保特約管理辦法，醫療機構要收費，依法必須要開立載明項目及金額的收據，那電子化固然有環保以及降低遺失風險的好處，但不能建立在犧牲民眾的知情權、選擇權上，尤其就醫的民眾大多為高齡者，仍有使用紙本收據的習慣。

林雅惠說，醫療院所應在繳費時主動提醒，讓民眾可以選擇取得電子或紙本收據，不該強制先提供電子收據，等病患意識到需要紙本收據時，才告至得至臨櫃領取。

林雅惠表示，如亞東醫院以及台北榮總在繳費機台，讓民眾可以選擇來索取電子或紙本收據，這是較好的作法，反觀有些醫院必須要民眾主動，跟臨櫃反應才能取得，此舉較不合理。

醫療收據的內容比一般消費的電子發票更複雜，醫療院所若貿然全面推動「電子收據」，等同忽略數位落差，恐怕會有損民眾的權益，呼籲政府應盡速與各院所進行溝通，才能兼顧民眾的權益及適法性。