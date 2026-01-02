快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

聽新聞
0:00 / 0:00

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，電子化固然有環保以及降低遺失風險的好處，但不能建立在犧牲民眾的知情權、選擇權上。圖／醫改會提供
台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，電子化固然有環保以及降低遺失風險的好處，但不能建立在犧牲民眾的知情權、選擇權上。圖／醫改會提供

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫療法及健保特約管理辦法，醫療機構要收費，須要開立載明項目及金額的收據，電子化固然有環保以及降低遺失等好處，但不能建立在犧牲民眾的知情權與選擇權上，籲政府應與各院溝通，保障民眾權益。

迎接2026年，各醫療院所今起恢復門診，新制也從今天開始施行，不少醫院今起不提供紙本收據，台大醫院透過海報與志工宣傳下載APP，協助改用電子收據，但引來不少患者抱怨，認為「太麻煩」，如果要紙本收據得額外排隊於臨櫃申請。

林雅惠表示，依照醫療法及健保特約管理辦法，醫療機構要收費，依法必須要開立載明項目及金額的收據，那電子化固然有環保以及降低遺失風險的好處，但不能建立在犧牲民眾的知情權、選擇權上，尤其就醫的民眾大多為高齡者，仍有使用紙本收據的習慣。

林雅惠說，醫療院所應在繳費時主動提醒，讓民眾可以選擇取得電子或紙本收據，不該強制先提供電子收據，等病患意識到需要紙本收據時，才告至得至臨櫃領取。

林雅惠表示，如亞東醫院以及台北榮總在繳費機台，讓民眾可以選擇來索取電子或紙本收據，這是較好的作法，反觀有些醫院必須要民眾主動，跟臨櫃反應才能取得，此舉較不合理。

醫療收據的內容比一般消費的電子發票更複雜，醫療院所若貿然全面推動「電子收據」，等同忽略數位落差，恐怕會有損民眾的權益，呼籲政府應盡速與各院所進行溝通，才能兼顧民眾的權益及適法性。

健保 台大醫院

延伸閱讀

不受健保新制與百億建設影響 彰基「年終衝上3.5個月」

南投東華醫院與30家醫療機構結盟 將導入AI智慧

臺安醫院前院長被控詐勞工特殊體檢補助款 4人遭起訴

衛福部首辦國際FHIR伺服器效能競賽 打造國家級「標準實驗室」

相關新聞

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫...

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫...

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，...

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經...

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內...

免費新冠疫苗開打！疾管署曝首日成效 接種數比上周同日增近七成

去年才宣布取消全民免費接種新冠疫苗，今年元旦起又恢復全民免費接種，免費接種時間自今年元旦起至2月28日為止。衛福部疾管署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。