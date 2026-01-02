快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

嘉義長庚打造學童健康防護網 BMI改善率逾7成

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉義長庚醫院針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校，推動兒童健康關懷公益計畫，醫療團隊指導孩童記錄三餐與運動，2年後，學童整體平均BMI改善率達71.8%。

嘉義長庚醫院攜手嘉義縣教育處打造學童「健康防護網」公益關懷計畫今天舉行成果記者會，由嘉義長庚醫院院長楊仁宗主持。

嘉義長庚兒科醫師張經旼表示，兒童肥胖不只是體態問題，更潛藏高血壓、糖尿病及脂肪肝等代謝疾病風險。2023年在院方支持下，2年來投入新台幣近百萬元經費，推動兒童健康關懷公益計畫。

張經旼說，這項計畫針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校、計176名學童進行抽血與超音波篩檢後，發現有38名體重異常學童，且已出現輕至中度脂肪肝。

張經旼表示，兒童正值發育期，不能盲目節食，便整合家醫科、營養科及復健科組醫療團隊，指導孩童記錄三餐與規律運動，將「減重」轉化為「健康自我管理能力」，透過系統性引導，參與學童整體平均身體質量指數（BMI）改善率達71.8%，其中有部分學童成功回復至正常範圍。

楊仁宗透過新聞稿表示，透過這項公益計畫，醫院將專業診斷與預防醫學帶進校園，為孩童奠定一輩子的健康基礎；未來院方將持續與地方政府合作，擴大服務量能，讓孩童都能在專業的守護下成長茁壯。

嘉義 公益 長庚

延伸閱讀

沒有健康的胖子！醫曝BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

精液品質差恐短命近3年！研究揭：肥胖削弱精子健康，BMI 越高風險越大

她打瘦瘦針體重沒降還「糖上癮」 醫揭關鍵：BMI正常者別濫用

BMI逾24 恐增1.7倍心血管重症風險

相關新聞

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫...

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫...

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，...

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經...

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內...

免費新冠疫苗開打！ 疾管署曝首日成效 接種數比上周同日增近七成

去年才宣布取消全民免費接種新冠疫苗，今年元旦起又恢復全民免費接種，免費接種時間自今年元旦起至2月28日為止。衛福部疾管署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。