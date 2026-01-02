快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

雨傘壞了別硬修！她慘遭「玻璃纖維」刺滿手 內行曝1招急救法

聯合新聞網／ 綜合報導
玻璃纖維傘骨輕便有彈性，但斷裂後易產生細小纖維刺傷皮膚。示意圖／Ingimage
玻璃纖維傘骨輕便有彈性，但斷裂後易產生細小纖維刺傷皮膚。示意圖／Ingimage

台灣氣候多雨，雨傘是許多人包包裡的必備品，特別是強調輕量化的折疊傘，更深受通勤族喜愛。不過，近日一名女網友在社群分享慘痛經歷，她因雨傘骨架斷裂，想徒手將其扳回原位，沒想到這個動作讓她瞬間感到手部劇痛、刺癢，就醫後才發現滿手扎滿了玻璃纖維，連跑三家診所都被拒收，最後只能掛急診處理。

原PO在Threads發文指出，前幾天雨傘骨架斷掉，心想應該還能修，便嘗試徒手將骨架復原，豈料隨即感到手部傳來一陣陣刺痛感，仔細一看，手上竟有許多細小的反光亮點，上網查詢後才驚覺，原來該雨傘骨架的材質是玻璃纖維。原PO形容自己當下彷彿變成滿手玻璃纖維的仙人掌人，且因情況特殊，連續被三家診所拒絕診治，最後在某大醫院急診室，靠著醫護人員用特殊膠帶反覆黏貼、甚至出動鑷子夾取，才勉強清理掉大部分的玻璃纖維，但仍有幾根殘留體內無法取出，讓她崩潰呼籲雨傘壞掉就該馬上丟掉，千萬別嘗試自己修理。

這篇勸世文曝光後，立刻引發大批網友恐慌與熱議。許多人紛紛表示長知識了，坦言過去完全不知道雨傘裡面有玻璃纖維，一直以為傘骨都是金屬做的，光想像那個畫面就覺得頭皮發麻；更有不少苦主跳出來分享類似經驗，表示之前也被刺過，甚至曾買過含有玻璃纖維的水管，最後一次使用時扎得滿手都是，困擾許久才痊癒。

事實上，為了追求輕量化與韌性，市面上許多強調超輕量、防風的折疊傘，其骨架多半會使用玻璃纖維材質。包括大振豐洋傘雨之情雨傘王富雨洋傘嘉雲製傘等知名品牌的部分款式，為了達到輕便好攜帶且抗風不易變形的效果，在產品規格中皆可見到玻璃纖維的蹤跡。這種材質雖然具有質輕、彈性佳、不易生鏽等優點，但一旦斷裂，其斷面會產生極細小的玻璃纖維絲，若徒手觸摸極易刺入皮膚，造成難以清理的刺痛與發炎。

有從事玻纖製造業25年的資深網友在留言區提供急救建議，若不幸扎到手，可先用手電筒側光照射確認位置，若刺入較深可用尖頭鑷子夾出，若未刺入肉裡則可用封箱膠帶反覆黏貼清除。不過最安全的方式，仍是建議若發現傘骨斷裂或外層包覆破損露出纖維時，應直接汰換或交由專業維修人員處理，且丟棄時最好將斷裂處包覆好，以免誤傷清潔人員。

雨傘 纖維 資源回收

延伸閱讀

老婦超商前取走他人雨傘坦承非拿錯 法官判罰3千

台灣人不偷現金？網一面倒點名：真正最常被偷的是它

米其林大傘不見 老婦遭指傘賊…高院罕見「附論」轟檢警不顧人權

北捷白髮婦讓座爭議 去年雨傘打傷博愛座女童傷害起訴

相關新聞

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫...

全台凍番薯！明中部以北低溫探10度 小寒再迎一波冷氣團南下

氣象署今天表示，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度，4日強烈大陸冷氣團稍微減弱，5至6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南...

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫...

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，...

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經...

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。