就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，但不少民眾仍大嘆不便。對此，台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，即使安裝院方APP，除高齡者使用上面臨困難，也會有資訊更新時間落差問題，雖理解各醫院推動無紙化的環保初衷，仍建議考量民眾需求，可思考如何精簡排版，也能達到省紙效果。

吳鴻來說，她就診的北部醫學中心，則是就醫結帳金額為零，就不提供紙本收據，但為申請商業保險理賠，即使帳面金額為零，病人往往仍須索取收據；不主動提供收據紙本收據的醫院，雖將就醫費用上傳國稅局，但民眾報稅時只會看到當年度就醫支出總額，若就醫當下忘記索取紙本收據，要查找單次就醫金額時，恐需額外至國稅局，或重回醫院申請。

「醫院推動無紙化是為了環保，但也須考量是否衍生麻煩。」吳鴻來說，在醫院就醫族群中，長輩人數並不少，須考量長者資訊落差，未必適應APP使用，且部分醫院APP並非與院內系統連線，而是擷取健保署健康存摺資料，導致資訊更新時間有至少1日落差，民眾無法即時查看，對醫病溝通造成阻礙，且若系統介面設計不夠友善，也會導致高齡病人使用不便。

吳鴻來說，紙本收據對經常民眾的就醫而言較為實用，比起打開醫院APP逐層查找，不少病人已習慣將紙本就醫單據集中一處，例如集中放在家中資料夾，方便及時查找，各家醫院雖讓民眾可選擇列印，而非全面禁止紙本收據，但根據實物觀察，民眾忘記申請，重回醫院索取時，容易與櫃檯事務人員或診間護理師發生摩擦，這點在推動無紙化時也須考量在內。

除紙本收據外，不少病人抱怨醫院不再提供檢驗報告紙本。吳鴻來說，許多醫院將紙本檢驗報告列為需主動索取的項目，但若不將紙本報告印出，讓病人回家後仍可持續檢視，病人對各項身體數值的控制，恐會連帶受影響。檢驗報告、就醫收據是否列為無紙化項目，建議各醫院能多加考量病人需求，初步先採取改善排版、紙張大小等變通方式，也能達到減少紙張使用效果。