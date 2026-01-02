快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

聽新聞
0:00 / 0:00

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院推動醫療收據無紙化，宣布今年起門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，並鼓勵民眾下載台大醫院APP，如需紙本收據應於批價或事後告知櫃台，協助列印。記者余承翰／攝影
台大醫院推動醫療收據無紙化，宣布今年起門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，並鼓勵民眾下載台大醫院APP，如需紙本收據應於批價或事後告知櫃台，協助列印。記者余承翰／攝影

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，但不少民眾仍大嘆不便。對此，台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，即使安裝院方APP，除高齡者使用上面臨困難，也會有資訊更新時間落差問題，雖理解各醫院推動無紙化的環保初衷，仍建議考量民眾需求，可思考如何精簡排版，也能達到省紙效果。

吳鴻來說，她就診的北部醫學中心，則是就醫結帳金額為零，就不提供紙本收據，但為申請商業保險理賠，即使帳面金額為零，病人往往仍須索取收據；不主動提供收據紙本收據的醫院，雖將就醫費用上傳國稅局，但民眾報稅時只會看到當年度就醫支出總額，若就醫當下忘記索取紙本收據，要查找單次就醫金額時，恐需額外至國稅局，或重回醫院申請。

「醫院推動無紙化是為了環保，但也須考量是否衍生麻煩。」吳鴻來說，在醫院就醫族群中，長輩人數並不少，須考量長者資訊落差，未必適應APP使用，且部分醫院APP並非與院內系統連線，而是擷取健保署健康存摺資料，導致資訊更新時間有至少1日落差，民眾無法即時查看，對醫病溝通造成阻礙，且若系統介面設計不夠友善，也會導致高齡病人使用不便。

吳鴻來說，紙本收據對經常民眾的就醫而言較為實用，比起打開醫院APP逐層查找，不少病人已習慣將紙本就醫單據集中一處，例如集中放在家中資料夾，方便及時查找，各家醫院雖讓民眾可選擇列印，而非全面禁止紙本收據，但根據實物觀察，民眾忘記申請，重回醫院索取時，容易與櫃檯事務人員或診間護理師發生摩擦，這點在推動無紙化時也須考量在內。

除紙本收據外，不少病人抱怨醫院不再提供檢驗報告紙本。吳鴻來說，許多醫院將紙本檢驗報告列為需主動索取的項目，但若不將紙本報告印出，讓病人回家後仍可持續檢視，病人對各項身體數值的控制，恐會連帶受影響。檢驗報告、就醫收據是否列為無紙化項目，建議各醫院能多加考量病人需求，初步先採取改善排版、紙張大小等變通方式，也能達到減少紙張使用效果。

病人 台大醫院 醫學中心

延伸閱讀

馬偕推動無紙化醫療收據改採「有需要再列印」 醫檢單未無紙化原因曝

代墊265萬遺產稅竟換來「查封房」 2姊上法院怒告胞弟

「小甜甜」布蘭妮又出包！遭爆欠稅1891萬元　氣憤喊冤「一毛都沒欠」

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

相關新聞

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫...

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫...

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，...

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經...

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內...

免費新冠疫苗開打！疾管署曝首日成效 接種數比上周同日增近七成

去年才宣布取消全民免費接種新冠疫苗，今年元旦起又恢復全民免費接種，免費接種時間自今年元旦起至2月28日為止。衛福部疾管署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。