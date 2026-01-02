快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

產地檢驗農藥殘留 農糧署：115年提高檢驗量能至5萬件

中央社／ 台北2日電
農業部農糧署以「質譜快速篩檢技術」，在產地輔導農民自主檢驗農藥殘留，近3年共檢測逾8萬件。農糧署今天表示，115年將提高檢驗量能至5萬件。蔬果示意圖。圖／AI生成
農業部農糧署以「質譜快速篩檢技術」，在產地輔導農民自主檢驗農藥殘留，近3年共檢測逾8萬件。農糧署今天表示，115年將提高檢驗量能至5萬件。蔬果示意圖。圖／AI生成

農業部農糧署以「質譜快速篩檢技術」，在產地輔導農民自主檢驗農藥殘留，近3年共檢測逾8萬件。農糧署今天表示，115年將提高檢驗量能至5萬件。

農糧署發布新聞稿，為提供消費者安全的蔬果產品，運用農業藥物試驗所研發的「質譜快速篩檢技術」，於產地輔導農民自主檢驗農藥殘留，提倡檢驗合格再上市，讓民眾買得放心、吃得安心。112至114年共檢測8萬1490件，輔導7062件延後採收。

農糧署表示，115年擴大規劃，將提高檢驗量能至5萬件，守護蔬果從農場到餐桌的安全。農民如有檢驗需求，可洽詢鄰近農會、合作社場或農糧署當地分署辦事處。

此外，農糧署說，質譜快檢檢驗結果，提供農民了解上市前農產品的農藥殘留情形，檢驗有安全疑慮的品項不會裁罰農民，待農藥殘留消退，經再檢驗合格，始可採收上市，是把關蔬果安全的好方法。農民在農作物採收前採樣送檢，可驗出近年常用藥劑約200種，約1個工作天即可取得報告，相較法定化學檢驗需要5至7天，大幅縮短檢驗時間。

農糧署於112至114年陸續完成建置5台「質譜快檢行動檢測車」，車輛設置檢驗儀器，並配合作物產期，直接開到產地駐點檢驗，方便農民就近送驗、快速取得報告，農會及合作社場可預約檢測車駐點檢驗，服務在地農民，農民也可透過「藥殘報你知」官方Line即時查詢送檢結果。

農民 農糧署 農藥殘留 農業部

延伸閱讀

冷氣團將至 農糧署籲農作物套袋、覆蓋防寒

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

逛農會挖到寶！她發現台灣製凡士林只賣49元 網友喊：我要買

三總醫院營養部青蔥農藥殘留超標 院方：烹飪前會清洗、精進農藥篩檢

相關新聞

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

為推動醫療永續，今天起台大醫院門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，民眾若因申請商業保險等因素，需自行向院方索取。台大醫院醫...

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

為減少紙張浪費，多家醫院今年元旦起不再主動提供紙本收據，不過民眾反應兩極，對此，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，依醫...

就醫收據無紙化民眾有怨言 病團籲考量實際需求：調整版面也可省紙

為響應醫療永續，國內醫院陸續減少各項就醫單據方放，台大醫院今起不再主動提供就醫紙本收據，院方派人加強宣導院內APP下載，...

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經...

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內...

免費新冠疫苗開打！ 疾管署曝首日成效 接種數比上周同日增近七成

去年才宣布取消全民免費接種新冠疫苗，今年元旦起又恢復全民免費接種，免費接種時間自今年元旦起至2月28日為止。衛福部疾管署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。