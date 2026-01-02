產地檢驗農藥殘留 農糧署：115年提高檢驗量能至5萬件

農業部農糧署以「質譜快速篩檢技術」，在產地輔導農民自主檢驗農藥殘留，近3年共檢測逾8萬件。農糧署今天表示，115年將提高檢驗量能至5萬件。

農糧署發布新聞稿，為提供消費者安全的蔬果產品，運用農業藥物試驗所研發的「質譜快速篩檢技術」，於產地輔導農民自主檢驗農藥殘留，提倡檢驗合格再上市，讓民眾買得放心、吃得安心。112至114年共檢測8萬1490件，輔導7062件延後採收。

農糧署表示，115年擴大規劃，將提高檢驗量能至5萬件，守護蔬果從農場到餐桌的安全。農民如有檢驗需求，可洽詢鄰近農會、合作社場或農糧署當地分署辦事處。

此外，農糧署說，質譜快檢檢驗結果，提供農民了解上市前農產品的農藥殘留情形，檢驗有安全疑慮的品項不會裁罰農民，待農藥殘留消退，經再檢驗合格，始可採收上市，是把關蔬果安全的好方法。農民在農作物採收前採樣送檢，可驗出近年常用藥劑約200種，約1個工作天即可取得報告，相較法定化學檢驗需要5至7天，大幅縮短檢驗時間。

農糧署於112至114年陸續完成建置5台「質譜快檢行動檢測車」，車輛設置檢驗儀器，並配合作物產期，直接開到產地駐點檢驗，方便農民就近送驗、快速取得報告，農會及合作社場可預約檢測車駐點檢驗，服務在地農民，農民也可透過「藥殘報你知」官方Line即時查詢送檢結果。