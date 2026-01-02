快訊

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新型的深腦刺激系統（DBS），比起傳統神經調節設備，可更精細刺激神經達到療效。圖為治療特色說明。圖／台大醫院提供
新型的深腦刺激系統（DBS），比起傳統神經調節設備，可更精細刺激神經達到療效。圖為治療特色說明。圖／台大醫院提供

一位20多歲罹患難治型癲癇患者，因腦部神經多處病變，難以直接切除病灶，在多家醫院接受顱外迷走神經刺激、局部病灶切除、神經阻斷等多項術式，也嘗試過藥物治療，對癲癇減少發作程度有限。病患家屬自費130餘萬，台大醫院為其植入最新深腦刺激系統，為全台首例，院方指出，據國際研究，病人植入這套系統7年，緩解病況比率可達7成。

台大醫院神經部癲癇中心主治醫師饒敦表示，癲癇治療包括口服藥物、手術治療、神經調節等，患者約5至7成的可用藥物空至，有明確病灶患者可以手術切除，但部分難治型病人，顱內找不到可切除的病灶，必須使用較為後線使用的神經調節，機轉類似心臟起搏器，可調節神經，減少病人癲癇發作頻次，新型的深腦刺激系統（DBS），比起傳統神經調節設備，可更精細刺激神經達到療效。

饒敦說，這位病人年僅20多歲，卻已罹病10多年，根據其病歷，是在中學時某次嚴重發作而確診，後續輾轉在多家醫院就醫，服用多種藥物，包括免疫治療等，並接受顱外迷走神經刺激、局部切除、神經阻斷等多種手術治療，但癲癇發作情況並無明顯改善，在台大就醫後，醫療團隊發現病人有特殊基因變化，經檢測後決定為病人植入新型深腦刺激系統。

這位病人每個月發病多次，且發作時合併意識改變，及抽搐症狀。饒敦說，深腦刺激系統植入後，神經調解效果會逐漸出現，團隊去年5月左右為病人植入後，紀錄深腦訊號，並曾調整刺激位點，目前觀察神經異常放電情況已有改善，但病人情況會隨裝設時間愈久而愈好，不會馬上帶來改變，但長久以往可減少腦傷害、神經損傷、智能影響等情況。

饒敦說，這位病人為自費治療，家屬共為其支出至少130萬醫療費用，衛福部健保署近期已行文醫院，深腦刺激未來經審核後，可部分補助，雖實際作法尚不明朗，但至少法令通過，表示未來病人接受這類治療時，經濟負擔可望減輕。

