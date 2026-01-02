快訊

探視元旦寶寶！醫師憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內5位元旦誕生的新生兒。圖／新光醫院提供
新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內5位元旦誕生的新生兒。圖／新光醫院提供

2026年元旦剛過，各界關心各家醫院「元旦寶寶」誕生情況，新光醫院副院長洪子仁說，他今天與該院院長侯勝茂等同仁，探視院內5位元旦誕生的新生兒，回顧歷年數據，新光醫院創院至今，共8萬餘位新生兒在該院誕生，在喜悅之餘，他掛心國內出生人數銳減情況，呼籲政府單靠現金補貼不足以扭轉少子化趨勢，應設法讓年輕人感到「未來有保障」。

今年共有4女1男新生兒在新光醫院誕生。洪子仁表示，回顧新光醫院創院34年，醫療團隊共協助8萬5406位新生兒誕生，對比過去34年台灣總出生人口數為845萬人，代表全台每100位新生兒，就有1人是在新估醫院醫護團隊守護下誕生，「百分之一的緣分，是新光醫院與台灣社會最深的連結」，然而，喜悅背後卻有嚴峻警訊，我國出生人數正在銳減。

洪子仁說，統計數據揭露殘酷現實，2024年台灣出生人數約13萬人，2025年銳減至11萬人，「短短一年，我們失去2萬個新生命的可能性」，若依此速度雪崩式下滑，2026年我國出生人數恐首度跌破10萬大關。少子化已不是報章雜誌標題，而是真實發生在民眾身邊的國安議題，身為醫界與醫務管理界代表，內心有揮之不去的憂慮。

如何營造年輕人「生得起、養得起」的友善環境，是台灣現在最嚴峻、迫切面對的議題。洪子仁表示，從經濟支持、育兒資源到職場友善，政府若沒有破釜沉舟政策改革，將愈來愈難聽到新生命哭聲，「迎接元旦寶寶，是醫護人員最開心的事；但確保每一年的元旦都能聽見響亮的新生啼哭，是政府與社會共同的責任。」

政府今年起普發 10 萬元生育補助，盼挽救出生率下滑頹勢。洪子仁說，這確實是及時雨，但單靠補貼是不夠的，身在醫療第一線，深刻感受年輕家長的壓力，政府應積極介入「孕、養、育、住、職」五大面向，尤其居住負擔與職場彈性，若不能讓年輕人覺得「未來有保障」，再多現金補貼也難扭轉少子化慣性下滑，少子化對策不能只有「點火」的補助，更要有「續航」的結構性改革。

