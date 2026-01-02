快訊

馬偕推動無紙化醫療收據改採「有需要再列印」 醫檢單未無紙化原因曝

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，不過部分字助機台無提供使用。記者翁唯真／攝影
為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，不過部分字助機台無提供使用。記者翁唯真／攝影

為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，今醫院內有民眾表示，自己並未拿到收據，不過因為會直接帶入報稅系統，因此相當便民，過去家中老小人多，拿了一堆收據真的很困擾，如今無紙化很方便。馬偕醫院表示，目前機台還是會讓民眾可選是否要列印收據，櫃台服務也會可供民眾選擇的螢幕選項，目前民眾使用上接受度也都沒有問題。

馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、馬偕兒童醫院，不再主動提供紙本收據列印。昨門診休息，今天恢復看診，1、2樓的批價及繳費櫃台都有滿滿人潮，也可以在櫃台上看到相關公告，「為響應『衛生福利部』綠色節能淨零碳排計畫，本院自二〇二六年一月起不主動列印醫療收據，有需要者請事先告知，讓我們一起『節能減碳、愛地球』，共同促進台灣永續發展，謝謝您的配合。本院醫療收據金額均上傳至國稅局，可不用再列印，報稅時不用檢附醫療收據；但整形外科、醫學美容、健檢、牙科自費項目等費用，國稅局可能自動排除，如有需要收據請事先告知。」

今記者實際走訪發現，櫃台都有告示，有些機台有貼上不主動提供收據需洽櫃台公告，不過有些機台仍會跳出要不要列印收據的選項。一名65歲的胡女士今受訪表示，之前繳費機上會出現要不要的選項，不過今天志工沒有特別詢問，也沒有拿到收據。

胡女士說，過去家中有公婆還有小孩，每次累計一年的收據都一大疊量相當大，在報稅期間也會手忙腳亂擔心弄錯，現在改成直接申報帶入，相當方便，不需要特別收集，也能輕鬆報稅，拿了一堆紙不僅不環保，有時候還會霧煞煞搞不清楚，有需要的人再領取就好。

另名民眾呂小姐則說，收據對於她沒有用處，回家也是丟掉，無紙化不僅是醫院，很多企業、店家等應該會都會慢慢因應，對於環保的確是一項好事。

馬偕醫院回應，繳費機台可以讓民眾選要不要列印，而臨櫃也會有詢問，並有螢幕讓民眾看是否需要列印，目前民眾使用上沒有太多問題，且現場也都有許多志工可以協助所有疑難雜症，各大醫院都會漸漸實施，盡量走向無紙化。

不過相關醫檢單、提醒注意事項仍會列印給民眾，馬偕醫院說，相關檢驗單會提醒民眾是否空腹8小時、不能配戴哪些東西會影響檢驗、何時要回診等，這些提醒事項仍需要跟民眾說明清楚，甚至還需要畫螢光筆、紅筆圈起來加強提醒，因此暫時無法做到無紙化。

為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，不過有螢幕顯示讓民眾確認。記者翁唯真／攝影
為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，不過有螢幕顯示讓民眾確認。記者翁唯真／攝影
為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，有公告通知。記者翁唯真／攝影
為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，有公告通知。記者翁唯真／攝影
為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，不過有螢幕顯示讓民眾確認。記者翁唯真／攝影
為減少紙張浪費，馬偕紀念醫院今年元旦起不再主動提供收據，不過有螢幕顯示讓民眾確認。記者翁唯真／攝影

