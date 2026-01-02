台7甲中橫宜蘭支線米摩登段搶通 夜間預警性封路

台7甲線中橫公路宜蘭支線35.9公里處（宜蘭縣大同鄉米摩登路段）今天上午坍方阻斷，經公路局搶修後已於下午搶通，但因夜晚情況難掌握，下午5時30分後將實施夜間預警性封路。

公路局東區養護工程分局表示，這起坍方疑因近日東北季風及連日降雨影響造成，坍方量體約2600立方公尺。經搶修後，已於下午1時30分搶通，解除緊急性道路封閉管制。

東區養護工程分局指出，因災點邊坡仍不穩，易有落石，須持續刷坡整理，因此現場之後採整點放行10分鐘管制通行。此外，因高山易起濃霧難以掌握及邊坡不穩定狀況，因此今天下午5時30分後會實施夜間預警性道路封閉，明天清晨再視道路狀況，決定開放通行方式。