戰酒黑金龍馬年限定酒款，以醇順酒韻迎接2026強勢開局

象徵奔馳好運的金馬年即將到來，金門酒廠攜手味丹企業推出金奢級年節好禮，包含國際烈酒競賽「金牌三連霸」的戰酒黑金龍，以及深受行家推崇，以厚實有勁酒韻著稱的特窖陳高七年醇等，多款好禮一次到位，送禮自用都能展現品味，面子裡子通通滿分。

2公升陶罈經典大氣，Q版外型輕巧可愛，一次滿足視覺與品飲享受

征服國際評審挑剔味蕾的戰酒黑金龍，散發漸層式的水梨與春日花香，清新宜人，入口後酒體紮實滑順，青梅、奶油與微微辛香交織出柔順細緻的風味，甜美爽口、尾韻圓潤綿長，不分年齡族群都能輕鬆愛上這款經典之作。

在華人文化中，馬象徵活力、奔馳與祥瑞，「金馬聚寶」2 公升陶罈典藏款，以奔馳駿馬穿越金元寶與祥雲的典雅構圖，象徵財運與福氣隨新年同步湧現，寓意馬到成功、好運綿延。

而備受女性與年輕族群喜愛的可愛生肖系列，「金馬安康」以「馬鞍」寓意承載平安與康泰，祝福開運增福。今年推出紅、白兩款風格，前者喜氣奔放、後者簡潔雅緻，不論擺放於居家或辦公室財位，都能為空間注入吉祥能量與活力。

2公升陶罈經典大氣，Q版外型輕巧可愛。 圖／味丹金酒 提供

「金馬奔騰」使用台灣唯一9999食用級純金箔，不含鉛鎘重金屬 食用最安心

戰酒黑金龍金箔酒系列上市以來支支暢銷、秒殺好評不斷，因為味丹企業堅持使用「全國唯一可溯源9999汽化式純金箔」，不含鉛、鎘等重金屬，長時間保存也不會變黑，且通過第三方公正單位多年動物與毒性試驗，與來路不明的日本進口或傳統捶打式金箔相比，品質安全更有保障，喝得安心。

今年接續推出「金馬奔騰」金箔酒，酒瓶底部金礦山映襯金箔酒液，散發耀眼金黃光芒，低調奢華中帶著吉祥氣息。新春團聚開瓶共享，每一口都感受金光閃耀、奔騰活力，象徵新的一年財運與好運連連。

戰酒黑金龍金馬奔騰使用台灣唯一9999食用級純金箔。 圖／味丹金酒 提供

特窖陳高經3年窖藏 4年熟成，推七年醇窖藏開運禮盒

老饕最愛的特窖陳高嚴選老金城廠具陳化潛力的酒基，經坑道陶甕熟成3年千日才裝瓶，再經4年陳化，額外的時光沉澱，堆疊出7年醇圓潤豐厚的陳年韻味。禮盒以簡約金色設計凸顯質感，再附行家最愛的同款96ml迷你酒，不論是自飲、收藏或送禮，都是CP值最高的推薦款。

戰酒黑金龍特窖陳高 窖藏開運禮盒。 圖／味丹金酒 提供

這一系列「馬年金奢好禮」即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店及各大菸酒專賣店等限量販售，詳細辦法、開賣日與價格依各通路為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康