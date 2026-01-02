快訊

天冷別急著起床！醫籲「慢動作」護心血管 頭暈胸悶要當心

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，低溫易導致血管與氣管收縮，早上起床時動作務必放慢，若出現頭暈或胸悶症狀應立即就醫。示意圖／Ingimage
醫師提醒，低溫易導致血管與氣管收縮，早上起床時動作務必放慢，若出現頭暈或胸悶症狀應立即就醫。示意圖／Ingimage

中央氣象署今（2）日上午針對全台18縣市發布低溫特報，示警各地氣溫明顯下滑，恐出現10度以下低溫。面對嚴寒天氣，胸腔科醫師蘇一峰特別發文提醒，低溫環境對心血管與呼吸道是巨大考驗，呼籲民眾早上醒來「最好慢慢來」，切勿操之過急，以免身體因溫差過大而無法負荷。

蘇一峰醫師在臉書指出，人體在面對低溫時，身體機制會自然產生收縮反應，這對於原本就有慢性疾病的民眾來說風險極高。他詳細分析了「收縮」帶來的連鎖效應：首先是氣管收縮，可能導致氣喘症狀加重或誘發肺阻塞發作；其次是心血管收縮，容易引起高血壓飆升，進而引發心肌梗塞；最後是腦血管收縮，這可能增加中風或腦溢血的發生機率。這些急症往往來得快又急，因此保暖與緩慢行動至關重要。

針對清晨氣溫最低的時刻，蘇一峰特別建議民眾「早起動作要慢」，甚至可以適度「賴床」。這是因為剛離開被窩時，身體會瞬間接觸到冷空氣，若立刻起身進行劇烈活動，血管在短時間內劇烈收縮，極易引發意外；透過放慢起床速度，讓身體有時間適應周遭溫度變化，能有效降低心血管意外的風險。

除了日常動作放慢，蘇一峰也提醒民眾需隨時自我檢測身體狀況，並點出兩大危險徵兆。第一，若感到胸悶、喘不過氣，這可能是心肺功能出現問題的警訊；第二，若出現頭暈、頭痛，則需特別留意血壓數值及腦部血液循環狀況。一旦在寒冷天氣中出現上述不適症狀，應提高警覺並立即就醫檢查，以免錯過黃金治療期。

