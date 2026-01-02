台大深腦刺激系統創首例 男嚴重癲癇緩解

快訊

中央社／ 台北2日電

因罕見「基因-結構-免疫三重病因」，讓罹患嚴重「藥物難治型癲癇」10多年的男子四處求醫無效；經台大植入最新型深腦刺激系統，精準調控神經活動，情況顯著改善，成國內首例。

這名20多歲的男性個案，自10幾歲開始出現嚴重的急性發作，一開始懷疑只是發炎、感染，但服用藥物卻很難控制癲癇，往往1個月大發作5到10次，每次發作時，飽受意識改變、抽搐等折磨。

台大醫院今天發表完成這起國內首例「藥物難治型癲癇」患者的最新型深腦刺激系統（deep brainstimulation, DBS）植入病例。

台大醫院神經部癲癇中心醫師饒敦接受媒體電訪說明，經台大醫療團隊詳細檢查後發現，其病因極為罕見且複雜，屬於「三重病因」，包含特殊的罕見基因變異、腦部結構異常及腦部慢性發炎。

饒敦說，由於這名男子屬於「非常特別的病人」，且病灶位置橫跨不同腦區，非單純一個病灶，因此影響很大，患者嘗試過藥物、手術及免疫治療都無效，甚至智力受到影響。

國內過往統計顯示，台灣約有20至30萬名癲癇患者，其中3成屬於使用兩種以上藥物仍難有效控制其發作，或是副作用明顯的頑固型癲癇，也稱為「藥物難治型癲癇」。

饒敦表示，癲癇成因複雜，也有很多治療方式，包括藥物、飲食治療、手術及神經調節等手段，整體而言，5到7成病人可藉服藥控制得不錯；而「藥物難治型癲癇」患者，處理較為困難，若能找到明確病灶，可以手術切除，但臨床常見不同病因、病程患者，找不到手術可以下手的地方，這類特殊病人就可以考慮神經調節。

國內健保自2020年底開始給付顱外的迷走神經刺激（VNS）等神經調節術。饒敦指出，此次導入的新型深腦刺激系統屬侵入性，在深腦兩側刺激、調節不同腦區，今年開始有機會納健保部分給付。

饒敦強調，研究觀察顯示，治療7年大概有7成患者可達到不錯緩解效果，神經調節效果需要時間才會慢慢顯現。以該名男子為例，去年5月手術，9月二度手術調整，目前追蹤半年，趨勢看起來發作已緩解，可降低癲癇持續發作造成的腦損傷風險。

