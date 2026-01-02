桃客運將打人... 桃園培訓公車司機加嚴要先看「良民證」
桃園公車司機持續短缺，市府為此推「受訓即就業」補充人力，鑒於去年發生公車司機打人事件，今年計畫新增門檻，無刑事紀錄才錄用，另增加司機個人保險補助。不過，此計畫施行2年，招募已遇瓶頸，人數難突破，交通局長張新福也呼籲中央加速開放僑外生工作。
桃園去年發生公車司機不滿學生嗆聲「連數錢都不會」、「這輩子就這樣」等語，暴走痛毆學生成傷，引發各界關注，不僅司機員情緒控管問題，脫班、過站不停等情也被檢討；桃園公車司機應聘雖需警方開立俗稱「良民證」的刑事紀錄證明，但多屬公司內規，交通局為確保服務品質，首次將此規定納入「受訓即就業」辦法。
交通局長張新福表示，新規定要求新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明，確保無刑事紀錄，盼透過源頭把關，建立市民對公車服務的信任。
另外，為了穩定服務品質及避免人才流失，今年入職獎金提高到5.5萬元，但有服務里程碑，滿半年核發1.5萬元，滿2年才核發4萬元。在新進駕駛個人專業責任險方面，市府補助每人最高2萬5400元，盼駕駛無後顧之憂，專心行車。
張新福也說，桃園公車客運司機持續短缺，受訓即就業招募也遇到瓶頸，有賴擴大招募對象解決，盼中央加速修法，盡早開放僑外生加入公車駕駛行列，補足全國性人力缺口。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言