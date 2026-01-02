桃客運將打人... 桃園培訓公車司機加嚴要先看「良民證」

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園客運公車司機毆打學生引起軒然大波，市府也檢討人力補充計畫，今年新增檢附「良民證」規定。記者陳俊智／翻攝
桃園公車司機持續短缺，市府為此推「受訓即就業」補充人力，鑒於去年發生公車司機打人事件，今年計畫新增門檻，無刑事紀錄才錄用，另增加司機個人保險補助。不過，此計畫施行2年，招募已遇瓶頸，人數難突破，交通局長張新福也呼籲中央加速開放僑外生工作。

桃園去年發生公車司機不滿學生嗆聲「連數錢都不會」、「這輩子就這樣」等語，暴走痛毆學生成傷，引發各界關注，不僅司機員情緒控管問題，脫班、過站不停等情也被檢討；桃園公車司機應聘雖需警方開立俗稱「良民證」的刑事紀錄證明，但多屬公司內規，交通局為確保服務品質，首次將此規定納入「受訓即就業」辦法。

交通局長張新福表示，新規定要求新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明，確保無刑事紀錄，盼透過源頭把關，建立市民對公車服務的信任。

另外，為了穩定服務品質及避免人才流失，今年入職獎金提高到5.5萬元，但有服務里程碑，滿半年核發1.5萬元，滿2年才核發4萬元。在新進駕駛個人專業責任險方面，市府補助每人最高2萬5400元，盼駕駛無後顧之憂，專心行車。

張新福也說，桃園公車客運司機持續短缺，受訓即就業招募也遇到瓶頸，有賴擴大招募對象解決，盼中央加速修法，盡早開放僑外生加入公車駕駛行列，補足全國性人力缺口。

