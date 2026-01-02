Threads上最夯的台灣「特權量表」是什麼？一次看懂

近期在Threads上關於「Privilege」的討論很多，也想了解你個人是否也擁有某些「特權」嗎？三種版本的特權量表一次讓你理解，發現自己原來也有值得他人羨慕的「特權」，在年底此刻更心懷感恩。

首先，需要釐清定義。因為中文的「特權」通常被認定是靠著某些權勢，或者一些巧取豪奪手段獲得的優勢，恐有負面意味。但Privilege英文原意相對中性，依據牛津辭典的解釋如下：

Privilege 〔名詞〕 特定人士或群體所擁有的特殊權利或優勢。

例如：你就讀在離家走路三分鐘的學校。所以你可能擁有比其他人每天可多睡飽十分鐘，再上學的「Privilege」。甚至，你還可能擁有忘了帶課本、文具出門，媽媽可以偷偷在校門邊遞給你的「Privilege」。

理解了嗎？以下彙整許多網友的創意「特權」量表，幫助你理解自己出生至今，可能擁有值得別人羨慕的「特權」，分為多種版本，看看哪個最能說明你的現況。

富人版特權量表

首先是富人出身版本的特權量表，由軟體工程師Roger製作：

【台灣特權量表】 在你18歲以前有過以下經歷的話，每一項得一分

1. 有自己的房間 2. 有自己的電腦 3. 接受過一對一家教 4. 參加過付費資優/競賽/外語檢定培訓班 5. 付費學過樂器/舞蹈/美術任一項一年以上 6. 付費學過網球/高爾夫/滑雪/潛水任一 7. 接受過牙齒矯正/心理諮商任一（或負擔得起） 8. 家中有當時熱門的遊戲主機（例如任天堂任一主機、PS系列、Xbox系列） 9. 家中長期雇用清潔人員/家務支援 10. 家長都有大學畢業以上學歷 11. 家裡有兩輛車以上 12. 家裡在台北市有住宅 13. 家長有為你配置信託/基金/股票/保單任一 14. 出國旅遊過 15. 去過美國/加拿大/歐洲任一 16. 搭過商務艙以上艙等 17. 家裡有幫你規劃出國讀書 18. 參加過海外夏令營/冬令營 19. 讀過國際學校或雙語私校 20. 擁有雙重國籍/他國永久居留/長期居留權

軟體工程師Roger表示，這個量表只是他臨時起意做成，不用太認真。但經由莎莉夫人在粉專上分享後，引起中年族群的另一視角討論。不少人指出，自己18歲時只能得低分，但是現在自己的孩子可以得相對高分，因為自己的努力可以讓新一代無後顧之憂。

庶民版特權量表

醫適能特殊族群訓練專家蔡奇儒，則根據國外網站「人生真正的奢侈清單」微調成他心中的特權量表。可能更適合有小確幸的人，確實有些富人家庭的孩子，不一定回家會有人開心迎接，若你是庶民但擁有這樣的特權，也會讓人羨慕。完整特權量表如下：

1. 擁有健康強壯的身體 2. 住家離上班地點只要 10 分鐘 3. 住家離健身房只要 5 分鐘 4. 鄰居安靜、不吵鬧 5. 每個月結束有餘裕進行投資 6. 在家總能感受到安定與平靜 7. 每天能從容輕鬆品嚐一杯咖啡 8. 晚上能問心無愧地入睡 9. 和真正懂你的人一起大笑 10. 每年都能旅行一次 11. 早晨睡飽自然醒，不需使用鬧鐘 12. 和所愛的人一起用餐 13. 有時間好好閱讀喜歡的書 14. 在日常的微小習慣裡找到滿足 15. 回到家時有家人（小孩或寵物）開心迎接你

蔡奇儒認為以上這些，才是讓人感覺真正富足的事。

身心版特權量表

另外，一位在身心科工作的醫生MetaMindMD，則提出對他的病患來說稱得上特權的量表。

他表示，很多看身心科或精神科的病人，心中的特權，只是 :

✔ 睡一夜的好覺 ✔ 不用一直吃藥 ✔ 擺脫痛苦的糾纏

對這些人而言，光要做到這些，其實就很不容易了。

有時候，沒有痛苦跟折磨，也是一種特權。

確實，看來一般人覺得簡單的睡眠，對許多人來說已經是一種奢侈。

不知道你發現了屬於自己的Privilege了呢？在年底此刻，希望大家看到特權的量表，不是用來攻擊看似資源更具優勢的他人或自卑，而是驚喜發現自己其實擁有得更多，對自己的相對優勢心存感恩，並且記得適度回饋社會。

（本文出自2025.12.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）