上次黏雪地...武嶺「警察小姐姐」雪季執勤續篇登場 網友喊帥氣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
女警在武嶺雪地中認真值勤，讓網友心疼警察在雪季中值勤的辛苦。圖／翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」
女警在武嶺雪地中認真值勤，讓網友心疼警察在雪季中值勤的辛苦。圖／翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」

上月底合歡山大雪，一名女警武嶺雪地執勤，被臉書粉專「中橫路況交通資訊站」小編拍下，並說「不知道是不是因為結凍黏住惹」，意外讓「警察姐姐」爆紅。沒想到今天再度巧遇，小編又發文笑稱「小姐姐銳利、充滿殺氣的眼神盯著我」，續集一出，再度引發網友熱議。

「中橫路況交通資訊站」小編上次貼出女警在雪地中執勤照片，並心疼寫下「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹。」戳中不少網友的心，留言區湧入大量關心與不捨的聲音。有網友表示「辛苦了」、「看了真的很心疼」，還有人分享曾遞上熱薑茶、熱咖啡給執勤員警的經驗。

今天中橫路況交通資訊站再度拍出警察小姐姐在雪地值勤，小編說，警察小姐姐這回全副武裝、包得更緊，但他遠遠觀察，發現不論走到哪個角度，都被小姐姐「死盯不放」，最後只好若無其事地離開視線。

網友笑說「最不想引人注目，卻一夜之間成為白雪公主」、「小姐姐等你好久，結果不給靠近點」，留言區滿滿幽默調侃。

除了玩笑，不少網友關心高山執勤辛勞，呼籲應配發羽絨長大衣、雪地專用裝備，甚至設置簡易崗哨避寒；有民眾直言高山低溫「真的不是開玩笑」。也有人認為雪季只是短期辛苦，勤務仍有輪班、車內有暖氣。

值得一提的是，小編這回也貼出照片，記錄警察小姐姐在雪地中認真取締武嶺違停車輛、維持交通秩序的身影，讓不少網友直呼「帥氣又敬業」。

仁愛警分局則幽默回應，相關禦寒配備都有準備，「不會讓警察小姐姐真的被凍住啦！」替高山雪季第一線執勤員警留下暖心註解。

女警在雪地中值勤，並取締武嶺違停車輛，維持交通秩序，讓網友稱讚「帥氣又敬業」。圖／翻攝臉書中橫路況交通資訊站
女警在雪地中值勤，並取締武嶺違停車輛，維持交通秩序，讓網友稱讚「帥氣又敬業」。圖／翻攝臉書中橫路況交通資訊站

姐姐 警察

