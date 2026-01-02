上次黏雪地...武嶺「警察小姐姐」雪季執勤續篇登場 網友喊帥氣
上月底合歡山大雪，一名女警武嶺雪地執勤，被臉書粉專「中橫路況交通資訊站」小編拍下，並說「不知道是不是因為結凍黏住惹」，意外讓「警察小姐姐」爆紅。沒想到今天再度巧遇，小編又發文笑稱「小姐姐銳利、充滿殺氣的眼神盯著我」，續集一出，再度引發網友熱議。
「中橫路況交通資訊站」小編上次貼出女警在雪地中執勤照片，並心疼寫下「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹。」戳中不少網友的心，留言區湧入大量關心與不捨的聲音。有網友表示「辛苦了」、「看了真的很心疼」，還有人分享曾遞上熱薑茶、熱咖啡給執勤員警的經驗。
今天中橫路況交通資訊站再度拍出警察小姐姐在雪地值勤，小編說，警察小姐姐這回全副武裝、包得更緊，但他遠遠觀察，發現不論走到哪個角度，都被小姐姐「死盯不放」，最後只好若無其事地離開視線。
網友笑說「最不想引人注目，卻一夜之間成為白雪公主」、「小姐姐等你好久，結果不給靠近點」，留言區滿滿幽默調侃。
除了玩笑，不少網友關心高山執勤辛勞，呼籲應配發羽絨長大衣、雪地專用裝備，甚至設置簡易崗哨避寒；有民眾直言高山低溫「真的不是開玩笑」。也有人認為雪季只是短期辛苦，勤務仍有輪班、車內有暖氣。
值得一提的是，小編這回也貼出照片，記錄警察小姐姐在雪地中認真取締武嶺違停車輛、維持交通秩序的身影，讓不少網友直呼「帥氣又敬業」。
仁愛警分局則幽默回應，相關禦寒配備都有準備，「不會讓警察小姐姐真的被凍住啦！」替高山雪季第一線執勤員警留下暖心註解。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言