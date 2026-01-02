聽新聞
今將轉乾冷 今晚至明清晨台北市「這2區」溫度可能降至9℃
北市災害防救辦公室下午發布低溫提醒，今晚至明清晨，台北市文山、南港等近山區平地，受輻射冷卻效應影響較顯著，可能出現9至10℃低溫。
北市災防辦指出，受到強烈大陸冷氣團影響，今(2)日下午起轉乾冷，台北市區降雨機率下降。今(2)日晚間至明(3)日清晨低溫下探11℃，文山、南港等近山區平地受輻射冷卻效應影響較顯著，可能出現9至10℃低溫。心血管疾病患者及敏感族群需準備保暖用具，外出前應注意添衣保暖，晨運族也宜先在家裡做好暖身再出門。
