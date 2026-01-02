搶好康！「悠遊付」掃碼乘車祭轉乘優惠 首搭送50%回饋金

悠遊卡公司宣布，自明天1月3日起「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，不論iPhone或Android，掃描QR Code即可輕鬆搭乘捷運與公車，於手機桌面快速設定「乘車碼」後，更可一鍵登入，快速乘車。

悠遊卡公司指出，使用悠遊付乘車碼於雙北捷運與公車轉乘，搭車時先以全額扣款，符合條件的轉乘回饋金將於次月底撥入悠遊付錢包。公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內、公車轉幹線公車80分鐘內，皆可享有轉乘優惠回饋。回饋活動預計於第一季推出，搭車更便利還能賺回饋金。

另外，還有「獨享」優惠，為歡慶悠遊付乘車碼上線，悠遊卡公司推出首搭回饋活動，自明天至2月28日止，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即享票價50%現金回饋，每戶限一次，回饋上限33元，限量10萬名。

任務解鎖再加碼，悠遊卡公司說，1月3日至1月9日期間，會員使用乘車碼滿3次，就加送50元現金回饋券一份，限量1萬份，送完為止。此外，乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，搭乘台北捷運亦可同享北捷常客優惠，多重回饋一次滿足。

悠遊卡公司表示，想要快速通關閘門的悠遊付會員，請先設定手機桌面乘車碼，可加快通行速度，持iPhone手機的民眾，請先長按手機桌面，點選左上角的「編輯」，點選「加入小工具」後，搜尋「Easy Wallet」，點選「乘車碼」，按下加入小工具，即可完成設定。若您使用的是Android手機，請長按悠遊付App圖示，點選「Widget」，即可一鍵進入悠遊付乘車碼，輕鬆搭車快速通關。

另外，使用「悠遊付乘車碼」時，請將乘車碼靠近驗票機或閘門約5～10公分的距離最容易感應，當驗票機或閘門顯示「掃碼成功」時，就表示扣款完成。 悠遊付乘車碼刷進捷運、公車，將搶先祭出「轉乘優惠」一鍵進入乘車碼，首搭送50%回饋金。圖／悠遊卡公司提供 悠遊付乘車碼刷進捷運、公車，將搶先祭出「轉乘優惠」一鍵進入乘車碼，首搭送50%回饋金。圖／悠遊卡公司提供 悠遊付乘車碼刷進捷運、公車，將搶先祭出「轉乘優惠」一鍵進入乘車碼，首搭送50%回饋金。圖／悠遊卡公司提供