聽新聞
0:00 / 0:00
台灣凍番薯 強烈冷氣團發威 新北富貴角8.7度極端低溫
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在今天下午1時35分，新北市石門區的富貴角測站只有8.7度低溫，外島的連江縣東引測站也出現8.3度極端低溫。
中央氣象署發布低溫特報，今天至明晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。
橙色燈號（非常寒冷）低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
黃色燈號（寒冷）低溫區域：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言