快訊

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣凍番薯 強烈冷氣團發威 新北富貴角8.7度極端低溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。圖／取自中央氣象署網站
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。圖／取自中央氣象署網站

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在今天下午1時35分，新北市石門區的富貴角測站只有8.7度低溫，外島的連江縣東引測站也出現8.3度極端低溫。

中央氣象署發布低溫特報，今天至明晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）低溫區域：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣溫

延伸閱讀

整合長照資源單一窗口上路 新北高齡長期照顧處正式揭牌

攜手10校15團體 新北開箱2026年技職社會14項行動提案

富貴角9.5度低溫北東濕冷 專家估強烈冷氣團「今晚到明晨」正式達標

各地都將達入冬新低溫 鄭明典：很接近強烈冷氣團 夜晚寒意濃

相關新聞

每天跟機器人聊不完？日醫警告「AI症候群」高風險族群：精神狀態恐惡化

近年來，ChatGPT、Gemini等AI迅速普及，不少人將其當作抒發情緒、排解孤獨，甚至諮詢心理困擾的對象。不過，日本YouTube頻道「生活に役立つメンタルヘルス」近日發布影片，邀請精神科醫師說明，過度依賴AI對話，反而可能對心理健康造成風險，並提出「AI症候群」的警訊。

台灣凍番薯 強烈冷氣團發威 新北富貴角8.7度極端低溫

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在今天下...

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

有網友在社群媒體反映，昨晚在宜蘭一家知名酒店吃飯，8個大人有4個吐了，還附上牛肉冷盤上面有「白白一圈」照片，懷疑是蛆，但...

冷空氣升級 未來1周2波強烈冷氣團接力冰凍台灣 周日短暫回暖再大降溫

未來1周會有兩波強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，天氣相當寒冷，要做好保暖工作。未來1周以今天...

影／通天教主戲魂不滅！布袋戲宗師黃海岱珍藏首度公開 子孫見證

為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣政府與霹靂國際多媒體公司在雲林布袋戲館策展「傳藝之魂：黃海岱與戲偶...

冷氣團、寒流怎麼分級？哪個比較冷？ 氣象署1張圖看懂

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，而冷氣團？寒流？到底是多冷？哪個比較冷？中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」說明冷空氣怎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。