台灣凍番薯 強烈冷氣團發威 新北富貴角8.7度極端低溫

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在今天下午1時35分，新北市石門區的富貴角測站只有8.7度低溫，外島的連江縣東引測站也出現8.3度極端低溫。

中央氣象署發布低溫特報，今天至明晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）低溫區域：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。