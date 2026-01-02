宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

有網友在社群媒體反映，昨晚在宜蘭一家知名酒店吃飯，8個大人有4個吐了，還附上牛肉冷盤上面有「白白一圈」照片，懷疑是蛆，但也有不少網友留言認為不是。宜蘭縣衛生局今天派員稽查，有冷凍櫃未維持整潔、部分食材未完整包覆等缺失，已限期改善 ，同時採環境等檢體帶回檢驗。業者回應，是因為刀切造成牛筋捲曲，至於衛生局稽查缺失會立即改善。

網友在Threads附上照片發文指控，昨晚在這家宜蘭烤鴨最有名的酒店吃飯，一桌8個大人，4個吐了，一個懷疑的極度不舒服送急診，提醒昨晚有去用餐的注意自己的身體狀況。

這名網友表示，昨晚是特殊假期，只能點套餐，她附上一張牛肉冷盤照片詢問「不知道大家看了那白白一圈覺得是什麼?」現場人員兩度解釋是切到牛筋的邊邊屑所以捲起來，第三次才來說不好意思嚇到她們，會再跟內部溝通檢討食品衛生。

多名網友從照片分析不像是蛆，有人說像是肉裡的結締組織，煮熟後收縮捲起，也有人指蛆是胖胖短短的，不會這麼長。不過，也有網友回應，上次吃完這家，隔天家人也進急診。

宜蘭縣衛生局表示，昨天接獲醫院通報有疑似食品中毒案件，今天派員前往飯店食品作業場所稽查，發現天花板出風口髒汙、有蜘蛛絲，冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃未維持整潔、油煙設備髒汙，已開立限期改善通知單。

衛生局表示，同時抽驗環境檢體2件、人體糞便盒2件送驗，若違法將依食品安全衛生管理法處辦，限期未改善可依違反「食品良好衛生規範準則」規定，處6萬元到2億元罰鍰，情節重大者還可勒令歇業、停業。除了本件外，目前沒有接獲其他客訴。

業者回應，民眾所指的是牛鍵部位，刀切下去牛筋會捲曲，其他缺失部分會立即改善。 宜蘭一間知名酒店被指控有食安問題，用餐後多人嘔吐就醫，衛生局今天派員稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供