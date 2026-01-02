宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐
有網友在社群媒體反映，昨晚在宜蘭一家知名酒店吃飯，8個大人有4個吐了，還附上牛肉冷盤上面有「白白一圈」照片，懷疑是蛆，但也有不少網友留言認為不是。宜蘭縣衛生局今天派員稽查，有冷凍櫃未維持整潔、部分食材未完整包覆等缺失，已限期改善 ，同時採環境等檢體帶回檢驗。業者回應，是因為刀切造成牛筋捲曲，至於衛生局稽查缺失會立即改善。
網友在Threads附上照片發文指控，昨晚在這家宜蘭烤鴨最有名的酒店吃飯，一桌8個大人，4個吐了，一個懷疑的極度不舒服送急診，提醒昨晚有去用餐的注意自己的身體狀況。
這名網友表示，昨晚是特殊假期，只能點套餐，她附上一張牛肉冷盤照片詢問「不知道大家看了那白白一圈覺得是什麼?」現場人員兩度解釋是切到牛筋的邊邊屑所以捲起來，第三次才來說不好意思嚇到她們，會再跟內部溝通檢討食品衛生。
多名網友從照片分析不像是蛆，有人說像是肉裡的結締組織，煮熟後收縮捲起，也有人指蛆是胖胖短短的，不會這麼長。不過，也有網友回應，上次吃完這家，隔天家人也進急診。
宜蘭縣衛生局表示，昨天接獲醫院通報有疑似食品中毒案件，今天派員前往飯店食品作業場所稽查，發現天花板出風口髒汙、有蜘蛛絲，冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃未維持整潔、油煙設備髒汙，已開立限期改善通知單。
衛生局表示，同時抽驗環境檢體2件、人體糞便盒2件送驗，若違法將依食品安全衛生管理法處辦，限期未改善可依違反「食品良好衛生規範準則」規定，處6萬元到2億元罰鍰，情節重大者還可勒令歇業、停業。除了本件外，目前沒有接獲其他客訴。
業者回應，民眾所指的是牛鍵部位，刀切下去牛筋會捲曲，其他缺失部分會立即改善。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言