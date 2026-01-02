影／通天教主戲魂不滅！布袋戲宗師黃海岱珍藏首度公開 子孫見證
為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣政府與霹靂國際多媒體公司在雲林布袋戲館策展「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」，今天揭幕，現場首度公開黃海岱大師生前使用的傳統彩樓、布景戲台，以及極為罕見的木製與鐵製戲箱，帶領戲迷跨越時空，感受台灣偶戲的藝術根基。
今天是黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣府自2007年起便將1月2日訂為「雲林布袋戲日」，為緬懷大師並傳承布袋戲，「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」展覽今在雲林布袋戲館揭幕，黃海岱的兒子黃逢時、孫子霹靂國際多媒體董事長黃文章、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖及多位藝師都與會見證，虎尾平和國小布袋戲團擔任開場演出，象徵掌中技藝代代相傳，精湛演出獲得黃逢時讚許。
開幕式上，黃海岱之子黃逢時感性表示，昨夜他獨自回憶與父親相處的點滴，至今仍對父親的堅持感到動容，「父親不只身段、口白精湛，連敲鑼打鼓都樣樣精通。」看著父親留下的手札，字裡行間盡是對藝術的熱愛。
身為孫輩的霹靂國際多媒體董事長黃文章則以崇拜的眼神看待阿公。他強調，黃海岱將布袋戲視為一生志業，不僅會演、會寫，更致力於教學。他承諾將跟隨阿公腳步，將布袋戲打造為黃家「傳承千年的志業」，讓這項藝術與家族共存共榮。
副縣長陳璧君指出，本次展覽最亮眼之處在於「首度公開」的多項珍貴史料，包含黃海岱大師早年巡演時使用的傳統彩樓與珍貴戲箱，讓觀者能一窺當年傳統偶戲融合宗教、文學與藝術的樣貌。此外，現場也展示了黃家三代的創作脈絡，從黃海岱的傳統根基到黃文章引領霹靂布袋戲走向國際影像化，呈現出掌中藝術的華麗轉身。即日起展出至3月底止。
張麗善表示，黃海岱一家對台灣傳統文化的貢獻功不可沒，布袋戲已成為台灣最具代表性的文化意象。此次展覽不僅是緬懷大師，更是為了讓大眾看見布袋戲的沿革與歷史。她呼籲全台戲迷絕不能錯過這次難得的展覽，「縣府會負起責任，讓台灣布袋戲持續揚名國際。」
