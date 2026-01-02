快訊

全盈 +PAY 等17業者 1月起乘車碼可搭乘捷運

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

台北捷運公司與包含全盈+PAY等多家電子支付業者於2026年1月正式啟用QR乘車碼服務，民眾未來只要透過手機即可快速進出捷運站，讓搭乘大眾運輸更加便利。

北捷運公告，115年1月3日起開放17家業者QR乘車碼搭乘北捷，包含TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

另外，五家業者同步開放QR乘車碼搭公車，包含使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等5家業者旅客，可搭乘臺北捷運及公車。

乘車碼服務不僅是數位支付在金融科技應用上的重要里程碑，也響應政府推動數位支付整合綠色交通的減碳政策，透過電子支付流程，有效降低紙票使用，讓科技成為推動永續發展的關鍵助力。

全盈+PAY總經理劉美玲表示，希望透過金融科技的力量，讓全盈+PAY不只是一個數位支付工具，而是能帶動環境永續與經濟循環的催化平台。用戶每一次的支付與通勤選擇，都是推動台灣邁向永續未來的一份力量。

全盈+PAY「減碳贏家」服務啟用至今，已拓展至48項減碳任務，涵蓋金融、零售、交通運輸、科技資訊及化妝品製造等多元產業，逐步建立跨產業的綠色生活生態圈。

2025年1月，「減碳贏家」服務再拓展綠色交通應用場景，讓民眾搭乘指定大眾運輸工具，就能自動累積個人減碳紀錄。

隨著乘車碼服務啟動，全盈+PAY用戶將可進一步透過支付行為完成通勤與減碳行動，2026/1/3-2026/6/30使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運，享多重回饋及優惠，活動期間，於「台北捷運GO」APP綁定全盈+PAY乘車碼，並以全盈+PAY乘車碼搭捷運即有機會獲得99點、999點捷運點以及捷運一日票，讓綠色通勤更添實質回饋。

捷運 北捷 減碳

相關新聞

每天跟機器人聊不完？日醫警告「AI症候群」高風險族群：精神狀態恐惡化

近年來，ChatGPT、Gemini等AI迅速普及，不少人將其當作抒發情緒、排解孤獨，甚至諮詢心理困擾的對象。不過，日本YouTube頻道「生活に役立つメンタルヘルス」近日發布影片，邀請精神科醫師說明，過度依賴AI對話，反而可能對心理健康造成風險，並提出「AI症候群」的警訊。

台灣凍番薯 強烈冷氣團發威 新北富貴角8.7度極端低溫

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在今天下...

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

有網友在社群媒體反映，昨晚在宜蘭一家知名酒店吃飯，8個大人有4個吐了，還附上牛肉冷盤上面有「白白一圈」照片，懷疑是蛆，但...

冷空氣升級 未來1周2波強烈冷氣團接力冰凍台灣 周日短暫回暖再大降溫

未來1周會有兩波強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，天氣相當寒冷，要做好保暖工作。未來1周以今天...

影／通天教主戲魂不滅！布袋戲宗師黃海岱珍藏首度公開 子孫見證

為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣政府與霹靂國際多媒體公司在雲林布袋戲館策展「傳藝之魂：黃海岱與戲偶...

冷氣團、寒流怎麼分級？哪個比較冷？ 氣象署1張圖看懂

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，而冷氣團？寒流？到底是多冷？哪個比較冷？中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」說明冷空氣怎...

