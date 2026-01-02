自助餐熱量炸彈！營養師曝白帶魚像「吸油海綿」 2招減負擔

不少民眾到自助餐用餐時，常會選擇炸白帶魚，認為魚類屬於優質蛋白來源。但營養師曾建銘在臉書「吃對營養所｜建銘營養師」叮嚀，白帶魚若經過裹粉油炸與重鹹調味，實際攝取到的油脂與熱量恐怕遠高於想像。

曾建銘指出，白帶魚本身營養價值並不差，含有足夠蛋白質，脂肪含量介於高油魚類與清淡魚類之間，屬於中等脂肪魚種。然而白帶魚外型扁平、表面積大，烹調時若採油炸方式，容易吸附大量油脂與麵衣，使原本的營養優勢大幅降低，在營養師眼裡就像一塊「吸油海綿」。

曾建銘進一步說明，經過油炸與重口味調味後的白帶魚，鈉含量與熱量都可能偏高，對於有高血壓、高血脂或正在控制體重的族群來說，並非理想選擇。針對仍想食用白帶魚的民眾，建議可將外層炸皮去除、僅食用魚肉，並搭配清燙蔬菜、避免再選擇勾芡或油炸配菜，只要做到這兩點就可以降低整體油脂與熱量攝取。

曾建銘再度提醒，白帶魚並非不健康，關鍵在於烹調方式與搭配選擇多留意隱藏在料理中的油脂與調味，才能真正吃得安心又健康。