自助餐熱量炸彈！營養師曝白帶魚像「吸油海綿」 2招減負擔
不少民眾到自助餐用餐時，常會選擇炸白帶魚，認為魚類屬於優質蛋白來源。但營養師曾建銘在臉書「吃對營養所｜建銘營養師」叮嚀，白帶魚若經過裹粉油炸與重鹹調味，實際攝取到的油脂與熱量恐怕遠高於想像。
曾建銘指出，白帶魚本身營養價值並不差，含有足夠蛋白質，脂肪含量介於高油魚類與清淡魚類之間，屬於中等脂肪魚種。然而白帶魚外型扁平、表面積大，烹調時若採油炸方式，容易吸附大量油脂與麵衣，使原本的營養優勢大幅降低，在營養師眼裡就像一塊「吸油海綿」。
曾建銘進一步說明，經過油炸與重口味調味後的白帶魚，鈉含量與熱量都可能偏高，對於有高血壓、高血脂或正在控制體重的族群來說，並非理想選擇。針對仍想食用白帶魚的民眾，建議可將外層炸皮去除、僅食用魚肉，並搭配清燙蔬菜、避免再選擇勾芡或油炸配菜，只要做到這兩點就可以降低整體油脂與熱量攝取。
曾建銘再度提醒，白帶魚並非不健康，關鍵在於烹調方式與搭配選擇多留意隱藏在料理中的油脂與調味，才能真正吃得安心又健康。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言