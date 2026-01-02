快訊

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

自助餐熱量炸彈！營養師曝白帶魚像「吸油海綿」 2招減負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出白帶魚雖然高營養，但同時也是自助餐熱量陷阱。 示意圖／ingimage
營養師指出白帶魚雖然高營養，但同時也是自助餐熱量陷阱。 示意圖／ingimage

不少民眾到自助餐用餐時，常會選擇炸白帶魚，認為魚類屬於優質蛋白來源。但營養師曾建銘在臉書「吃對營養所｜建銘營養師」叮嚀，白帶魚若經過裹粉油炸與重鹹調味，實際攝取到的油脂與熱量恐怕遠高於想像。

曾建銘指出，白帶魚本身營養價值並不差，含有足夠蛋白質，脂肪含量介於高油魚類與清淡魚類之間，屬於中等脂肪魚種。然而白帶魚外型扁平、表面積大，烹調時若採油炸方式，容易吸附大量油脂與麵衣，使原本的營養優勢大幅降低，在營養師眼裡就像一塊「吸油海綿」。

曾建銘進一步說明，經過油炸與重口味調味後的白帶魚，鈉含量與熱量都可能偏高，對於有高血壓、高血脂或正在控制體重的族群來說，並非理想選擇。針對仍想食用白帶魚的民眾，建議可將外層炸皮去除、僅食用魚肉，並搭配清燙蔬菜、避免再選擇勾芡或油炸配菜，只要做到這兩點就可以降低整體油脂與熱量攝取。

曾建銘再度提醒，白帶魚並非不健康，關鍵在於烹調方式與搭配選擇多留意隱藏在料理中的油脂與調味，才能真正吃得安心又健康。

魚類 蛋白質 自助餐 營養師

延伸閱讀

真的沒戲嗎？男人口中「不想談戀愛」暗藏3訊號：其實在乎妳

平安夜大禮！台灣人下訂「1500根鋼鐵香蕉」 日廠商驚喜出貨

不是敷衍！韓國人禮盒送罐頭、衛生紙 粉專曝用意：剛剛好的貼心

交換禮物被雷了？他拿到保健品嫌棄 試吃1周驚喜：真的有效

相關新聞

每天跟機器人聊不完？日醫警告「AI症候群」高風險族群：精神狀態恐惡化

近年來，ChatGPT、Gemini等AI迅速普及，不少人將其當作抒發情緒、排解孤獨，甚至諮詢心理困擾的對象。不過，日本YouTube頻道「生活に役立つメンタルヘルス」近日發布影片，邀請精神科醫師說明，過度依賴AI對話，反而可能對心理健康造成風險，並提出「AI症候群」的警訊。

台灣凍番薯 強烈冷氣團發威 新北富貴角8.7度極端低溫

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在今天下...

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

有網友在社群媒體反映，昨晚在宜蘭一家知名酒店吃飯，8個大人有4個吐了，還附上牛肉冷盤上面有「白白一圈」照片，懷疑是蛆，但...

冷空氣升級 未來1周2波強烈冷氣團接力冰凍台灣 周日短暫回暖再大降溫

未來1周會有兩波強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，天氣相當寒冷，要做好保暖工作。未來1周以今天...

影／通天教主戲魂不滅！布袋戲宗師黃海岱珍藏首度公開 子孫見證

為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣政府與霹靂國際多媒體公司在雲林布袋戲館策展「傳藝之魂：黃海岱與戲偶...

冷氣團、寒流怎麼分級？哪個比較冷？ 氣象署1張圖看懂

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，而冷氣團？寒流？到底是多冷？哪個比較冷？中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」說明冷空氣怎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。