就醫收據無紙化首日⋯就醫民眾大嘆「很不方便」 台大醫院派人推廣APP

為推動醫療永續，醫院無紙化已成趨勢，台大醫院今年開始，門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據，過去民眾繳交看診費用後，習慣索取蓋有院方印鑑的收據，留存報稅或申請商業保險、公司醫療費補助等，恐增不便。因應不再提供收據的新政策，台大醫院今天派多名人員協助民眾下載該院手機APP，但現場就醫的高齡民眾，對院方大幅減少紙本單據，仍大嘆不便。

今天是台大醫院不提供看診費用收據首日，院方在西址門診大樓張貼文宣，宣導不提供紙本單據的新制，也透過海報宣導該院自主研發，整合門診叫號、就醫紀錄的APP，並派員持手舉牌宣導，這些推廣APP人員還有各自「推薦碼」，用於記錄業績，盼增加民眾下載APP比率。不過，不少病人不熟悉科技裝置使用，每協助一組病人，要花上快10分鐘時間。

「雖理解永續發展是趨勢，但仍遺憾都沒有人為民眾發聲！」一位暱稱「快樂公主」，剛滿65歲退休老師，因跌倒腳傷到台大醫院就醫，對該院不再提供紙本收據，坦言「很不方便」，她說，對於年紀較高的民眾而言，早已習慣繳費後索取蓋上院方印章的收據，比較腳踏實地，回到家中後也方便查看就醫歷程，花費多少錢，「永續、無紙化不能偏廢」，建議必要單據還是要提供紙本。

這位女病患表示，她自認跟得上社會發展趨勢，且學歷並不低，外界也許認為，社經地位與她類似的民眾，應能適用無紙化轉變，但實務上她人感到不便，除收據無紙化以外，她今天領取的藥品，院方未主動提供衛教單張，因領藥人數多，藥師也無暇一一解釋，雖可利用機台列印衛教說明，其中一項藥品說明，但在機台中無法選擇列印，她必須繞道多花時間，拜託院方人員提供相關單據。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，台大並非「完全不提供」紙本收據，病人若有需求，在診間看診時，可主動向護理師表達紙本收據需求，全院護理人員在看診後解釋後續流程時，也會主動「多問一句」，確認民眾需求，不索取紙本收據的民眾，可在該院APP上查看就醫紀錄等資料。其他就醫相關單據如檢驗檢查單據等，目前仍維持紙本發放，方便民眾使用。