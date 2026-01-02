竹縣擴大長照3.0服務 納入年輕型失智與PAC照護

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣今年1月起推動長期照顧3.0第二階段，擴大納入「年輕型失智症者」及「急性後期整合照護（PAC）」對象，協助50歲前失智家庭與出院後需復健照護民眾。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今年1月起推動長期照顧3.0第二階段，擴大納入「年輕型失智症者」及「急性後期整合照護（PAC）」對象，協助50歲前失智家庭與出院後需復健照護民眾。縣府並整合成立高齡長照處，強化醫療、長照與社區銜接，落實及早介入、在地支持，減輕家庭照顧壓力。

新竹縣衛生局表示，過去談到失智症，多數人會認為是高齡者才會面臨的問題，但其實有些民眾在50歲以前就出現失智症狀，這類被稱為「年輕型失智症」。患者往往仍在工作、養育子女或照顧長輩，突然罹病，對家庭經濟與生活影響甚鉅。

為了幫助這些家庭及早獲得支持，衛生局說明，長照3.0第二階段特別將年輕型失智症者納入服務對象，提供個案管理、居家服務、日間照顧、家庭支持與資源轉介等服務，提醒家中如有未滿50歲疑似或確診失智症的親人，或是親友在出院後仍需要健與照護協助，都可主動提出申請。

衛生局也指出，除了失智症服務擴大外，政策也同步強化「急性後期整合照護計畫」，許多民眾在中風、重大手術或意外住院後，雖然已可出院，但身體功能尚未完全恢復，返家後常出現照顧人力不足或復健中斷的情形。透過PAC計畫，醫療團隊與長照服務單位可共同合作，依個案狀況安排復健、居家照護或社區資源銜接，幫助民眾順利從醫院回到家中，減少再次住院的風險。

新竹縣長楊文科表示，元旦起縣府整合原有長期照顧管理中心照護管理科、服務管理科及社會處老人福利及身心障礙福利業務，成立「高齡長照處」，讓新竹縣長者受到全方位、更完整，層級更高的團隊照顧。

長照3.0的重點在於「及早介入、持續照顧、在地支持」，第二階段的推動，讓長照服務不再只侷限於高齡或重度失能者，而是依照民眾實際需求，提供更彈性與多元的照顧選擇，民眾只要符合資格，就能透過長照體系獲得協助，不必獨自承擔照顧壓力。

失智症 長照 衛生局

