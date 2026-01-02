統一超清水服務區滿週年 客單價高於一般門市逾兩成

清水服務區自2024年由統一超商接手經營屆滿1週年，近期與交通部高速公路局共同獲得財政部辦理的第23屆金擘獎「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」。統一超自1月2日至1月4日止清水服務區推出滿額贈活動、可兌換刮刮卡。

統一超商自2022年起發揮經營通路影響力發展商場經營模式，深入全台各地迄今已經營67座商場，服務7大商場類型包含觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓，自去年以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象打造清水服務區，加入泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區經營陣容，觀察清水服務區位於旅客南來北往的國道3號中繼站，休息區內提供豐富多元美食、寬敞整潔的休憩空間，同時結合7-ELEVEN清水綻門市內提供多元商品結構及伴手禮需求等帶動業績成長，客單價平均較一般門市高出二~五成，創造統一超商經營商場事業路上的新成長曲線，帶動2025年商場營業額再成長逾一成。

統一超商經營佔地超過5,000坪清水服務區、共導入50大專櫃、為全台服務區之最，服務1年至今首度彙整海內外旅客懂買、懂吃、懂拍的旅遊攻略，旅客懂買正港台味伴手禮，暢銷TOP5伴手禮品牌分別為小林煎餅、太陽堂、微熱山丘、玉珍齋、東港漁鄉，其中可即食、可贈禮的小林煎餅釣鐘燒單月熱銷2萬盒！

懂吃過路旅客必嚐的TOP3在地美食分別為廟東清水排骨酥麵、華饌台灣小吃x王塔米糕、六星炸雞；掀起社群打卡潮的TOP3網美景點包含室外大器風帆設計的正門口、室內3樓的OPEN!3D水族影像牆與「招潮蟹意象」情境設計的星巴克清水站門市，吸引海內外網紅、年輕世代朝聖。