快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

統一超清水服務區滿週年 客單價高於一般門市逾兩成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一超清水服務區滿週年，客單價高於一般門市逾兩成。統一超／提供
統一超清水服務區滿週年，客單價高於一般門市逾兩成。統一超／提供

清水服務區自2024年由統一超商接手經營屆滿1週年，近期與交通部高速公路局共同獲得財政部辦理的第23屆金擘獎「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」。統一超自1月2日至1月4日止清水服務區推出滿額贈活動、可兌換刮刮卡。

統一超商自2022年起發揮經營通路影響力發展商場經營模式，深入全台各地迄今已經營67座商場，服務7大商場類型包含觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓，自去年以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象打造清水服務區，加入泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區經營陣容，觀察清水服務區位於旅客南來北往的國道3號中繼站，休息區內提供豐富多元美食、寬敞整潔的休憩空間，同時結合7-ELEVEN清水綻門市內提供多元商品結構及伴手禮需求等帶動業績成長，客單價平均較一般門市高出二~五成，創造統一超商經營商場事業路上的新成長曲線，帶動2025年商場營業額再成長逾一成。

統一超商經營佔地超過5,000坪清水服務區、共導入50大專櫃、為全台服務區之最，服務1年至今首度彙整海內外旅客懂買、懂吃、懂拍的旅遊攻略，旅客懂買正港台味伴手禮，暢銷TOP5伴手禮品牌分別為小林煎餅、太陽堂、微熱山丘、玉珍齋、東港漁鄉，其中可即食、可贈禮的小林煎餅釣鐘燒單月熱銷2萬盒！

懂吃過路旅客必嚐的TOP3在地美食分別為廟東清水排骨酥麵、華饌台灣小吃x王塔米糕、六星炸雞；掀起社群打卡潮的TOP3網美景點包含室外大器風帆設計的正門口、室內3樓的OPEN!3D水族影像牆與「招潮蟹意象」情境設計的星巴克清水站門市，吸引海內外網紅、年輕世代朝聖。

統一超商 伴手禮

延伸閱讀

買便當又送飲料！ 2001年小資族最愛的超商便當

清水男為外國女網友解約保單20萬 警聯繫兄長才驚醒險墜愛情陷阱

新北危險建物580專案首案簽約 土城清水社區0403災後重生

統一超：每年拓點200家

相關新聞

冷空氣升級 未來1周2波強烈冷氣團接力冰凍台灣 周日短暫回暖再大降溫

未來1周會有兩波強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，天氣相當寒冷，要做好保暖工作。未來1周以今天...

冷氣團、寒流怎麼分級？哪個比較冷？ 氣象署1張圖看懂

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，而冷氣團？寒流？到底是多冷？哪個比較冷？中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」說明冷空氣怎...

馬年春節、228連假僅相隔4天 高公局示警：初三、初四恐壅塞到凌晨　

剛過完國曆新年，接下來就是農曆新年了。交通部高工局表示，今年春節連假為2月14日(小年夜前一日)至2月22日（初六），共...

合歡山新年首場雪報到！武嶺、松雪樓如撒銀白糖霜美呆了

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山今天迎來新年首波降雪，武嶺、松雪樓一帶如同撒上銀白糖霜。徹夜等待上山追雪的遊客，上午終於一睹...

富貴角9.5度低溫北東濕冷 專家估強烈冷氣團「今晚到明晨」正式達標

強烈大陸冷氣團影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台北氣象站今天上午已降至12.5度...

各地都將達入冬新低溫 鄭明典：很接近強烈冷氣團 夜晚寒意濃

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖口，上午6時51分只有9.6度低溫，其次是桃園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。