新制上路！家貓元旦起納入強制登記 苗縣動防所：下鄉服務免收費

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
即日起家貓正式納入寵物登記強制對象，苗栗縣動防所呼籲飼主配合各項防疫與登記措施，以免受罰。圖／動防所提供
即日起家貓正式納入寵物登記強制對象，苗栗縣動防所呼籲飼主配合各項防疫與登記措施，以免受罰。圖／動防所提供

因應近年家貓飼養數量持續增加，且寵物登記自民國110年起貓隻新登記數已連年高於犬隻，農業部公告自115年1月1日起，家貓正式納入寵物登記強制對象；苗栗縣動物保護防疫所即日起將透過多元登記管道與下鄉服務，協助飼主就近、方便完成登記與防疫作業，籲請飼主配合，以免受罰。

縣動防所統計，全縣犬、貓登記數持續累積增加，113年完成6935隻（犬3151隻、貓3784隻），114年完成6299隻（犬2257隻、貓4042隻）登記；113年共辦理下鄉防疫服務188場，114年增至219場。

縣動防所表示，將持續以「走進社區」方式推動寵物犬、貓的防疫工作，結合下鄉巡迴辦理狂犬病疫苗注射及晶片植入服務，讓偏鄉及高風險地區的飼主也能輕鬆完成防疫。

另外，民眾也可以至動防所辦公室定點辦理，服務時間為每周一、三、五下午1點至4點；同時結合縣內特約動物醫院共同執行，協助犬貓完成狂犬病疫苗注射及晶片植入寵物登記作業。

縣動防所也強調，下鄉巡迴防疫活動現場辦理狂犬病疫苗注射及晶片植入寵物登記均「免收費」，至動保所定點服務或特約動物醫院辦理者，則依縣府公告相關收費標準辦理。

對於犬、貓未辦理晶片植入及寵物登記者，可處3千元至1萬5千罰鍰；未依法為犬、貓完成絕育者，可處5萬元至25萬元罰鍰；犬、貓未依規定每年定期施打狂犬病疫苗者，亦可處3萬元至15萬元罰鍰，呼籲飼主主動配合各項防疫與登記措施，以免受罰。

狂犬病疫苗 寵物 動物醫院

