冷氣團、寒流怎麼分級？哪個比較冷？ 氣象署1張圖看懂

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
冷氣團？寒流？到底是多冷。圖／中央氣象署提供
冷氣團？寒流？到底是多冷。圖／中央氣象署提供

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，而冷氣團？寒流？到底是多冷？哪個比較冷？中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」說明冷空氣怎麼分級，氣象署表示，今明兩天這波冷空氣是「強烈大陸冷氣團等級，晚歸民眾一定要注意保暖，因為愈晚還會愈冷。記得多關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒戴帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。

每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，中央氣象署會根據「台北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱。氣象署表示，東北季風定義是台北站最低溫 ≥ 15度，大陸冷氣團是台北站14度≥最低溫>12度，強烈大陸冷氣團為台北站12度≥最低溫>10度，寒流則是最低溫≤10度。

