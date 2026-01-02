聽新聞
0:00 / 0:00
冷氣團、寒流怎麼分級？哪個比較冷？ 氣象署1張圖看懂
入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，而冷氣團？寒流？到底是多冷？哪個比較冷？中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」說明冷空氣怎麼分級，氣象署表示，今明兩天這波冷空氣是「強烈大陸冷氣團等級，晚歸民眾一定要注意保暖，因為愈晚還會愈冷。記得多關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒戴帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。
每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，中央氣象署會根據「台北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱。氣象署表示，東北季風定義是台北站最低溫 ≥ 15度，大陸冷氣團是台北站14度≥最低溫>12度，強烈大陸冷氣團為台北站12度≥最低溫>10度，寒流則是最低溫≤10度。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言