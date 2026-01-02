必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

有民眾抱怨跨年夜訂購知名連鎖店必勝客披薩，卻出現訂單嚴重超時，店裡面晚上8時多還在叫下午4時訂單，甚至有人原預定7時50分苦等超過2小時才拿到。消保官表示，必勝客此舉已違法，消費者可依自身個案情形向業者請求解除契約或求償。

有民眾在社群指出，跨年夜預訂必勝客披薩，沒想到店外大排長龍，晚上8點還在叫4點多取餐的顧客，甚至有民眾預訂晚間7時50分取餐到晚上10時才拿到，連取消都還要排隊，還有人抱怨披薩拿到都是冷的。貼文一出，隨即引發大量討論。

北市法務局主任消保官林傳健說，依據消保法相關規定，販售商品應符合合理期待安全性，且廣告、標示及資訊揭露不得有不實、誤導或隱匿情形，並應於契約成立後確實履行，業者訂購披薩時提供取件時間供消費者選擇，意即消費者預訂完成等同承諾接單。

林傳健表示，如事後未於約定取件時間提供商品，涉及「民法」給付遲延，消費者除得主張業者繼續履約外，亦得視自身個案情形向業者請求解除契約或因給付遲延所受損害賠償，提醒業者於重大節日，仍應視自身履約能力，審慎評估接單，以避免影響消費者權益並損及自身商譽。