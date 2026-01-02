快訊

冷空氣升級 未來1周2波強烈冷氣團接力冰凍台灣 周日短暫回暖再大降溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
未來1周會有兩波強烈大陸冷氣團影響，相當寒冷，要做好保暖工作。未來1周以今天和下周一、下周二水氣偏多，都是迎風面降雨為主。本報資料照片
未來1周會有兩波強烈大陸冷氣團影響，相當寒冷，要做好保暖工作。未來1周以今天和下周一、下周二水氣偏多，都是迎風面降雨為主。本報資料照片

未來1周會有兩波強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，天氣相當寒冷，要做好保暖工作。未來1周以今天和下周一、下周二水氣偏多，都是迎風面降雨為主。

目前低溫表現，葉致均表示，台中以北地區和外島的金門、馬祖，普遍都是有12度以下低溫出現，特別是北部近山區、北海岸、馬祖地區有低於10度溫度。今天本島平地最低氣溫出現在新北石門9.3度，溫度還會持續往下降，另外在桃園楊梅、新竹湖口也是觀測到9.6度低溫，台中以北局部地區也是有出現10度以下溫度。

今天冷空氣持續增強，葉致均表示，今天晚上到明天清晨會是這波冷空氣最強的時間點，今天外出務必注意保暖。

葉致均表示，強烈大陸冷氣團影響，迎風面北台灣和東台灣雲量相當多，中南部地區主要是近山區雲量偏多。大陸乾冷空氣有逐漸往東移動趨勢，預計下半天開始，西半部地區雲量將會逐漸減少，但是在迎風面地區可能還是雲量偏多情形。

他說，目前降雨還是以迎風面桃園以北、東半部地區為主，中部山區有中高層水氣通過，會有零星降雨。下半天開始，乾冷空氣移入，北部和山區降雨有逐漸緩和趨勢。

未來天氣，葉致均表示，大陸冷高壓目前在中國華中一帶，台灣附近盛行強的東北風的環境為主，第一波強烈大陸冷氣團從今天到明天影響，整體上天氣相當冷。周日高壓逐漸出海，環境風場會是以偏東風為主，這天水氣也偏少，所以各地回溫狀況相當明顯。但是很快北方冷高壓逐漸南下，所以從下周一至下周二，另外一波強烈大陸冷氣團開始影響，各地逐漸轉冷。

未來降雨趨勢，葉致均表示，今天以北部和東半部地區、中部山區還是會有降雨情況，但是下半天開始隨著乾冷空氣移入，北部地區和中部山區先開始變得比較緩和，只剩下基隆北海岸、東半部地區、大台北山區零星降雨。明後兩天水氣偏少，整個西半部地區和外島澎金馬恢復晴到多雲天氣，只有迎風面的基隆北海岸、東半部地區零星降雨。

葉致均表示，下周一、下周二隨著另外一波強烈大陸冷氣團南下之後，這波開始還是會帶一些水氣，所以桃園以北和東半部地區可能有降雨情形，但是到了下周三之後，水氣明顯減少，只剩下東半部、恆春半島零星降雨。西半部地區和外島維持晴到多雲天氣。

溫度趨勢，葉致均表示，今天隨著強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部和宜蘭整天12至13度，相當寒冷；其他地方高溫也不超過20度，也是有明顯轉冷狀況。這波冷空氣最強時間點落在今晚到明天清晨，中部以北和宜蘭地區低溫10至12度左右，其他地方13至15度左右，空曠地區和近山區平地氣溫會再更低一些。

葉致均表示，隨著乾冷空氣逐漸移入，中南部地區可能輻射冷卻比較明顯，要慎防大範圍10度的溫度。明天還是受到強烈大陸冷氣團影響；不過，周日之後，隨著強烈大陸冷氣團減弱，各地高溫明顯回升，可以來到20度以上。

氣象署原本預期下周一有大陸冷氣團南下，今天預報更新為強烈大陸冷氣團。他說，下周一另外一波強烈大陸冷氣團逐漸南下之後，溫度又有逐步下滑趨勢，下周三、下周四冷空氣影響，中部以北和宜蘭低溫只有10至12度，其他地方只有13至15度。中南部則有日夜溫差大的情形。

他說，今晚到明天清晨，台南以北、宜蘭、花東縱谷一帶，還有高屏近山區、外島的金門和馬祖，都會有10度以下低溫。

未來1周除了周日冷空氣影響空檔，其他時間點都是以強烈大陸冷氣團影響為主。葉致均表示，由於冷空氣偏乾，所以苗栗以南日夜溫差偏大，外出留意穿著。冷空氣影響期間，沿海地區、離島、恆春半島的風浪偏大。下周一清晨因風速比較微弱，嘉義以南地區留意低雲或局部霧影響能見度。

高山降雪機率，葉致均表示，今天上半天北部、宜蘭1500至2000公尺山區，還有中部、花蓮3000公尺高山有固態降水或降雪機率。因為高山溫度偏低、有水氣，山區活動留意路面結冰，注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
低溫分布。圖／中央氣象署提供

